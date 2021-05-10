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中國首家…陝西碳中和學院揭牌 開展技術研發推廣

中國新聞組／北京10日電
西北大學榆林碳中和學院9日揭牌成立。 （取材自榆林市人民政府網站）
西北大學榆林碳中和學院9日揭牌成立。 （取材自榆林市人民政府網站）

西北大學榆林碳中和學院揭牌儀式9日在陝西榆林市舉行，該學院是中國第一所培養碳中和領域專門人才的新型研究型學院。

中新社報導，該學院定位服務「2030年碳達峰，2060年碳中和」目標，聚焦二氧化碳捕集利用與封存、化石能源清潔利用、可再生能源等七大方向開展碳中和技術研發、轉化和推廣應用，重點培養具有國際視野、產業認知、多學科交叉背景的複合型人才。

西北大學榆林碳中和學院名譽院長和院長分別由中國科學院院士秦大河、中國工程院院士張小曳擔任。學院現以研究生教育為主、非全日制教育為輔，初期計畫人員規模達800人至1000人，遠期可滿足3000人科研工作需求，並將開展相關專業的本科教育。

當天還簽署「榆林市政府西北大學共建西北大學榆林碳中和科創中心合作協議」，雙方將以平台搭建、項目研發、成果轉化為載體，共建西北大學榆林碳中和學院，二氧化碳捕集、利用與封存重大科技基礎設施科學研究中心，秦創原（榆林）碳中和產業創新谷，氣候變化和地球科學博物館，探索校地合作新機制、新模式，建立全方位、多維度、深層次的合作關係。

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