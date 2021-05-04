轉型需資金 中國低碳綠色商機40年達8.5兆美元

「2030年碳達峰、2060年碳中和」，這是中國 首次明確提出碳中和目標，也是中國經濟低碳轉型的政策訊號，中國經濟和產業結構將因此翻轉，同時也蘊藏巨大的綠色商機。

據中國中金公司預計，碳中和將為中國帶來大量投資 機會，2020到2060年中國清潔能源總投資將累計達到人民幣55兆元（約8.5兆美元）。其中，太陽能部分約20兆（約3.1兆美元）、風電14兆（約2.1兆美元）、核電5兆（約7758億美元）、儲能7兆（約1.08兆美元），並由此應對不同新興產業發展。例如，目前中國大部分產業都以化石能源為主導，實現碳中和就要加快推動產業向非化石能源驅動發展，更多低碳或零碳綠色經濟將興起。

在低碳轉型過程，中國官方會要求傳統能源企業需降低單位耗能，朝可再生能源方面轉型；高耗能製造業則需透過兼併重組 去產能、改進工藝流程，加強節能管理與減排設備的投入與應用，減少碳排放，但這需要大量資金投入。

中經院中國研究所助研究員王國臣指出，中國銀行將增加放貸，以便企業融資獲得資金。比如，中國政府就支持富春環保、本鋼板材、中信特鋼等多家高耗能製造業公司透過非公開發行股票、重大資產重組等方式募集資金超過人民幣百億，提高綠色生產效能。

王國臣認為，中國還可能會發布「綠色工廠示範名單」，即確定哪些企業是綠色企業，這些企業會比較容易獲得貸款資金，「申請到綠色企業工廠的標章，我再放貸給你。」

將於今年6月啟動運營的中國全國碳交易市場，將為中國企業減碳提供積極動因。北京綠色金融與可持續發展研究院院長馬駿指出，具體作法就是為控排企業提供1個配額交易機制，形成獎懲機制。企業可向政府購買碳排放權，還可把多餘的碳權賣出獲利。

碳中和為中國帶來諸多綠色商機，王國臣指出，首先，由於高耗能產業將被淘汰，綠色工廠將會吸納部分被裁員的多餘人力，增加就業機會；其次，中國有望提高綠色能源的出口；第3，中國推行綠色金融，金融業推出綠色基金等新的結構型理財產品，行業將有1波新商機。

王國臣認為，短期內綠色金融或低碳轉型對中國經濟影響還不大。他指出，一方面，中國緊縮、整併高耗能產業，事實上2000年後就在做高耗能產業淘汰，並不是習近平上任後才推行；另一方面，中國央行預計投資人民幣數兆在綠色金融領域，「這麼大的水分下去很可怕」，中國央行還不敢貿然執行。因此，他預期，可能不會有那麼快的成效，「後續會做，但還是要看人行的態度。」