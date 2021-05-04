我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3247萬人確診 已施打2.4億劑疫苗

蓋茲夫婦早已分居？她稱「出現無法挽回的破裂」

轉型需資金 中國低碳綠色商機40年達8.5兆美元

記者林汪靜／綜合報導

「2030年碳達峰、2060年碳中和」，這是中國首次明確提出碳中和目標，也是中國經濟低碳轉型的政策訊號，中國經濟和產業結構將因此翻轉，同時也蘊藏巨大的綠色商機。

據中國中金公司預計，碳中和將為中國帶來大量投資機會，2020到2060年中國清潔能源總投資將累計達到人民幣55兆元（約8.5兆美元）。其中，太陽能部分約20兆（約3.1兆美元）、風電14兆（約2.1兆美元）、核電5兆（約7758億美元）、儲能7兆（約1.08兆美元），並由此應對不同新興產業發展。例如，目前中國大部分產業都以化石能源為主導，實現碳中和就要加快推動產業向非化石能源驅動發展，更多低碳或零碳綠色經濟將興起。

在低碳轉型過程，中國官方會要求傳統能源企業需降低單位耗能，朝可再生能源方面轉型；高耗能製造業則需透過兼併重組去產能、改進工藝流程，加強節能管理與減排設備的投入與應用，減少碳排放，但這需要大量資金投入。

中經院中國研究所助研究員王國臣指出，中國銀行將增加放貸，以便企業融資獲得資金。比如，中國政府就支持富春環保、本鋼板材、中信特鋼等多家高耗能製造業公司透過非公開發行股票、重大資產重組等方式募集資金超過人民幣百億，提高綠色生產效能。

王國臣認為，中國還可能會發布「綠色工廠示範名單」，即確定哪些企業是綠色企業，這些企業會比較容易獲得貸款資金，「申請到綠色企業工廠的標章，我再放貸給你。」

將於今年6月啟動運營的中國全國碳交易市場，將為中國企業減碳提供積極動因。北京綠色金融與可持續發展研究院院長馬駿指出，具體作法就是為控排企業提供1個配額交易機制，形成獎懲機制。企業可向政府購買碳排放權，還可把多餘的碳權賣出獲利。

碳中和為中國帶來諸多綠色商機，王國臣指出，首先，由於高耗能產業將被淘汰，綠色工廠將會吸納部分被裁員的多餘人力，增加就業機會；其次，中國有望提高綠色能源的出口；第3，中國推行綠色金融，金融業推出綠色基金等新的結構型理財產品，行業將有1波新商機。

王國臣認為，短期內綠色金融或低碳轉型對中國經濟影響還不大。他指出，一方面，中國緊縮、整併高耗能產業，事實上2000年後就在做高耗能產業淘汰，並不是習近平上任後才推行；另一方面，中國央行預計投資人民幣數兆在綠色金融領域，「這麼大的水分下去很可怕」，中國央行還不敢貿然執行。因此，他預期，可能不會有那麼快的成效，「後續會做，但還是要看人行的態度。」

中國 投資 重組

上一則

經濟重啟領漲 零售商最強勢

下一則

新車供不應求 經銷商賺飽飽

延伸閱讀

拚2060碳中和 中國掀綠色工業革命

拚2060碳中和 中國掀綠色工業革命
新聞評論／雙重氣候競賽 台灣輸不起

新聞評論／雙重氣候競賽 台灣輸不起
舊金山地球日定「零碳新目標」：2045年達碳中和

舊金山地球日定「零碳新目標」：2045年達碳中和
煤炭戰波及？中企神華將被澳洲收回探礦權：轉型沒影響

煤炭戰波及？中企神華將被澳洲收回探礦權：轉型沒影響

熱門新聞

根據UBS Evidence Lab編纂資料，亞馬遜賣得最好的鞋子品牌是Skechers。此為示意圖。（路透）

這品牌鞋子亞馬遜賣得最好 分析師喊：快買股票

2021-04-27 22:10
4月30日的最新周運價，遠東-美東、歐洲同步創歷史新高；遠東到美東周漲幅12%，價格每40呎櫃首度站上6,000美元。路透

美東運價漲翻了 首度站上6000美元大關

2021-04-30 08:27
美國總統拜登從當選到上任93天，美股標普500指數漲幅超過24%。（美聯社）

拜登執政近百日 美股已創1950年代來最旺 大勝川普

2021-04-26 20:19
巴菲特和芒格1日舉辦波克夏線上股東大會。(路透)

巴菲特線上股東會 承認「錯賣蘋果股票」 拒談加密貨幣

2021-05-01 22:05
威瑞森電信出脫雅虎、美國線上，象徵經營策略驚人翻轉。(路透)

威瑞森以50億元出售雅虎、AOL給私募基金阿波羅

2021-05-03 08:59
特斯拉執行長馬斯克以「狗狗幣教父」自居。（路透）

馬斯克推文自封「教父」 狗狗幣應聲狂飆

2021-04-28 20:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查
群體免疫目標 美國恐難如願

群體免疫目標 美國恐難如願
蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」

蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」
噁…房間「炭燒怪聲」不斷 租客開燈見「牠」嚇壞

噁…房間「炭燒怪聲」不斷 租客開燈見「牠」嚇壞