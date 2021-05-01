海航去年巨虧640億人民幣 創A股紀錄

海航控股2020年全年淨虧損640億人民幣，刷新A股虧損紀錄，遭退市風險警示。(取材自海航官網)

疫情影響出遊及公司正在推進破產 重整，海南航空去年歸屬上市股東淨虧損640億元（人民幣，下同，約98億美元），刷新A股紀錄。大公報報導，不過，今年首季公司虧損已大幅收窄，經營活動產生的淨現金流已由去年全年的負值轉為正值。與此同時，市場也流傳吉祥航空的合夥財團將斥資300億(約46億美元)，接盤海南航空資產的消息。

據報導，海南航空去年4季度歸屬於上市公司股東的淨虧損達到483.76億元。海航方面解釋，這是對存在減值跡象的資產進行全面清查和減值測試後，作出共330.51億元的資產減值準備和公允價值變動損失。去年全年海航錄歸屬上市股東淨虧損640億元，營業收入294.01億元，每股盈損3.834元。同期，經營活動產生現金流量淨虧損5.06億元。

隨著抗疫取得進展，今年首季度海航的虧損額由去年同期的63億元，收窄至26億元；經營活動產生的現金流量也回復正數，淨額為6.48億元；實現營收 77.33億元，同比升12.26%。據海航的測算，「五一」期間的航班量將達到2019年同期的110%，單日運輸收入預計將繼清明小長假後創2021年以來新高。

海航在年報內表示，正積極配合法院等各方面開展海航重整的相關工作，在重整過程中通過包括債務轉移、引入戰略投資 者等方式降低集團負債規模及償債壓力，優化資產負債結構。據第一財經網站消息，海航目前已召開了第一次債權人會議，目前已有四家意向方參與戰略投資者的相關洽談，相關重整草案預計在6月底之前完成。

報導指出，民營航空公司吉祥航空4月29日發布公告稱，將聯合母公司均瑤集團旗下的投資公司、第三方戰略協同投資人組合營，以投資航空實體企業。公告稱，首先，吉祥航空與均瑤集團的投資公司擬先成立「上海均祥海航空發展有公司」（「均祥海」）的合夥企業。「均祥海」再與吉祥航空及第三方戰略協同投資人組共同設立「上海吉道航空科技合夥企業」，投資額不超過300億元。市場盛傳上述擬投資的航空實體企業為海航。