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螞蟻集團前CEO胡曉明 辭多家公司職務 引發市場好奇

記者李仲維／綜合報導
螞蟻集團前CEO胡曉明。（取材自微信）
螞蟻集團前CEO胡曉明。（取材自微信）

螞蟻集團CEO胡曉明進一步退出阿里巴巴旗下多家公司法人職務，引發市場好奇。他3月才無預警以「個人意願」為由，宣布辭去螞蟻集團CEO。

券商中國報導，支付寶（杭州）資訊技術有限公司4月29日的一則工商變更資訊顯示，該公司法人，從胡曉明變更為陳亮，該公司是由螞蟻科技集團全資持股；而支付寶的營運主體公司是支付寶（中國），法人代表為螞蟻集團董事長、CEO井賢棟。螞蟻集團官網顯示，陳亮自2017年8月擔任螞蟻集團副總裁。

無獨有偶，近期還有螞蟻財富（上海）金融資訊服務有限公司發出工商變更，胡曉明退出法定代表人，由黃浩接任。黃浩從2019年3月至今，擔任螞蟻集團數位金融事業群總裁。

螞蟻集團上市卡關後，隨著官方加大金融監管力道，員工人心浮動，胡曉明3月12日晚間無預警以「個人意願」為由宣布辭職，當時已引發市場熱議。

根據公開資訊，胡曉明2005年6月加入阿里巴巴集團，先後曾在支付寶、阿里金融與螞蟻任職，至今已在集團服務超過15年，目前仍是阿里巴巴合夥人之一。

報導指出，胡曉明接掌螞蟻期間，其中一個重要任務是針對支付寶進行改版，使其從支付工具升級成數位生活服務平台，並確立螞蟻集團提供的服務可以用於數位生活等業務。

螞蟻集團上市計畫，是胡曉明被賦予的重要目標與任務。他重新定位螞蟻集團，進一步強調集團的科技屬性，集團名稱從過去的「螞蟻金服」變更為「螞蟻科技集團」，在推動螞蟻上市的過程中，胡曉明也在外灘大會等多個公開場合強調，未來螞蟻要持續加強科技投入。

去年11月螞蟻IPO被緊急叫停，由於上市日期至今未明，造成集團市值難以評估，加上監管持續收緊，即便井賢棟日前出面向員工喊話集團一定會上市，市場仍評估4月後可能出現離職潮。

螞蟻集團 支付寶 CEO

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