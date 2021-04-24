小米攻AI晶片 擬投資黑芝麻智能科技

小米 集團考慮投資 上海AI晶片生產商黑芝麻智能科技，後者計畫新一輪融資至少人民幣15億元（約2.3億美元）。

黑芝麻上一輪融資的投資方包括騰訊控股，公司最快明年在科創板上市。

彭博資訊引述知情人士稱，黑芝麻智能科技最快明年在科創板上市，在IPO之前，黑芝麻規畫至少還有一輪融資。

目前，小米公司已向數十家初創公司投資近數十億美元，打造其智慧手機和在線生態系統，但與黑芝麻的交易將象徵小米公司在宣布100億美元生產電動汽車 的計畫以來，在汽車領域的最新賭注。

黑芝麻是一家專為汽車設計人工智慧晶片和系統的初創公司，主要客戶包括博世、上汽集團和比亞迪等大型汽車企業。

新浪財經報導，黑芝麻公司成立於2016年，是一家專注於圖像處理、感知算法和晶片上系統設計的人工智能公司，公司約有300名員工，其中80%從事研發工作。

小米聯合創始人雷軍上月宣布，小米將在未來十年投資100億美元生產電動汽車。

此舉意味著加入蘋果和華為等科技巨頭的行列，瞄準汽車行業，未來的汽車將變得越來越自動化和互聯化。消息指出，小米會把汽車組裝外包給代工製造商，這種模式和其智慧手機的製造也是一樣的。