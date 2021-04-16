台積電：晶片缺貨恐到明年 本季、全年業績可續創新高

台積電首季獲利創歷史次高，單季每股純益5.39元，本季營收財測高標仍有望優於首季，再寫新猷。（路透）

台積電 15日舉行線上法說會，會中公布首季每股純益5.39元，略低於前一季，且毛利率季減1.6個百分點，為52.4%，連兩季下滑，但台積電透露訂單動能比上季更強，台積電總裁魏哲家更表示，晶片 缺貨問題到明年仍不會解決，台積電本季、全年業績都可持續創新高。

台積電預估，今年營收 年增率將上修至20%，堪稱歷年增幅最大的一年，甚至到2025年，年營收都可維持10%到15%高成長。魏哲家表示，未來3年將斥資1000億美元，持續推進先進製程、擴大產能布建，抓住高效能運算（HPC）及5G應用晶片和數位轉型帶來龐大的商機。

魏哲家說，台積看到更多HPC與智慧機應用客戶採用3奈米製程，和過去5奈米的發展有相似之處，台積預計2022年3奈米製程將率先全球量產。

魏哲家強調，台積電與客戶緊密合作，客戶從去年第四季後拉高全年庫存水位，截至目前為止仍維持在健康水位，預料此現象還會維持一段期間，甚至到明年，晶片短缺問題仍不會解決。

至於全球關注的車用晶片供應問題則在改善中，台積電表示，正盡其所能為客戶解決，已重新分配晶圓產能，以支援全球汽車產業，預估車用半導體元件短缺的現象，將於下一季度大幅改善。

台積電財務長兼發言人黃仁昭15日主持法說會表示，台積電今年資本支出再上修至300億美元，比上季提出的250到280億美元，增幅近兩成。

台積電首季每股純益5.39元，略低於前一季的5.5元，但也創單季次高，單季稅後純益1396.9億元；本季營收預估介於129到132億美元，約持平到季增2.2%，此營收預測已含南科廠區跳電影響，即本季有機會續創新高。

不過，台積電本季毛利率預估介於49.5%到51.5%，營業利益率約38.5%到40.5%，都持續呈現下滑。黃仁昭表示，主要受到5奈米初期量產毛利率較低等因素影響，但下半年高階製程量增，毛利率會顯著回升。