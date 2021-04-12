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蘇銀凱基消費金融公司 在昆山掛牌開業

記者林宸誼／綜合報導

由江蘇銀行與台灣凱基銀行等所組成的蘇銀凱基消費金融有限公司（簡稱「蘇銀消金」），日前在昆山正式開業，成為2021年首家、全中國第28家開業的消金公司。

昆山市委市政府微信公眾號「第一昆山」報導，昆山市委書記吳新明表示，蘇銀凱基是昆山金改區獲批後首個落戶的法人金融機構、全省第二家持牌消費金融公司，希望蘇銀凱基充分發揮品牌、資金、管道等特色優勢，以一流金融服務促進消費升級、助推創新轉型，以優質金融資源推動昆台融合發展、助力兩岸交流合作。

吳新明還提到，昆山將落細落實昆山金改區25條措施，聚力打響「昆如意」營商服務品牌，全力打造低成本、便利化、全要素的金融綜合服務環境，著力營造形態更為豐富、功能更加完善、更有競爭力的金融生態。

江蘇銀行黨委書記夏平指出，江蘇銀行將以集團化的金融科技創新戰略，推動蘇銀凱基智慧化建設；以新獲得的全國性消費金融專營牌照資質為契機，打造特色鮮明的專業化服務機構；以金融助力美好生活的惠民宗旨，共建普惠化的消費金融品牌。

蘇銀凱基消費金融有限公司掛牌儀式上，蘇銀凱基與東南大學，共同成立蘇銀消金東南大學消費金融研究中心，強化消費金融公司和消費金融行業理論研究。

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