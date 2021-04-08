聯發科攜三星 推出全球首款WiFi 6E 8K量子電視

聯發科衝刺非手機業務再傳捷報，7日與全球電視品牌龍頭南韓三星共同宣布，推出全球首款WiFi 6E 8K電視。圖為聯發科董事長蔡明介。(圖：聯發科提供)

聯發科衝刺非手機 業務再傳捷報，7日與全球電視品牌龍頭南韓三星 共同宣布，推出全球首款WiFi 6E 8K電視，搶攻疫情帶來的高階居家視聽娛樂應用商機。

業界人士指出，聯發科不只在5G手機晶片 躋身全球領先行列，近年非手機業務成長也相當快，受惠疫情帶動居家辦公及遠端學習需求，以去年為例，聯發科在WiFi、Chromebook及平板、客製化晶片（ASIC）出貨均倍數成長，成為助攻業績向上的另一大助力。

聯發科表示，此次攜手三星，發表全球首款搭載聯發科WiFi 6E晶片的8K量子電視「三星8K QLED Y21」，以最新的WiFi 6E規格，提供消費者最高速的連網體驗。

聯發科智慧裝置事業群總經理游人傑表示，無論消費者想用電視播放線上影片、玩遊戲、或健身，都需要高速、穩定的網路連線。該公司與三星的合作，為消費者帶來最新的智慧電視技術，支援豐富的場景應用。

聯發科以先進的無線連網技術，將WiFi 6/6E規格整合到三星的8K電視中，共同推進全球高端智慧電視的發展。

聯發科指出，8K解析度是4K UHD的四倍、FHD的16倍。量子電視則是透過藍色背光源，照射直徑不同的紅色與綠色量子點，從而形成紅綠藍三原色，再通過濾光膜等呈像系統和驅動系統形成圖像。

與OLED電視相比，量子電視有更寬廣色域顯示及精準色彩控制，使用壽命長且有更強的節能性。此次產品結合最新連網技術及8K高畫質，雙方繼去年推出WiFi 6 8K電視之後，再次將智慧電視產業往前推進一大步。

聯發科表示，該公司的「MT7921AU」晶片，支持最新的WiFi 6E與藍牙5.2規格，傳輸速率可達1.2Gbps，WiFi 6E可充分利用6GHz頻譜中的未壅塞頻寬，與前代WiFi相比，具有許多優勢，包括更快速的傳輸速度、更低的延遲，以及最新的安全且可靠的連網功能。