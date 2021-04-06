港股IPO熱 今年首季大增8倍

港股IPO市場一年比一年熱鬧，普華永道（PwC）數據顯示，香港 IPO集資延續去年的強勢，今年首季IPO活動持續活躍，首次上市公司的集資總額為港幣1328億元（約170.7億美元），年增8.2倍。

今年首季有32家新上市公司，雖然年減18%，其中主板上市公司數目由去年首季的37家下降至今年首季的31家，但今年首季上市的都是大公司，集資金額大增。

普華永道預估，2021年將有170家企業到港交所上市，全年融資總額約港幣4600億元（約205.7美元），可望創歷史新高，年增16%，且新經濟企業和中概股回歸將是今年港交所新股發行的主要推動力。

2020年募資王─京東集團、凍資王─農夫山泉、最貴港股─新東方等接棒港股敲鐘，網易、京東物流、泡泡瑪特等新經濟公司也跑步上場。2021年港交所新股發行依舊熱鬧滾滾，快手、百度 、B站都陸續報到，排隊的還有滴滴。

港股上市潮最近有多熱？證券 時報報導，港股目前是一周一家企業回港二次上市的節奏，3月以來，汽車之家、百度之後，在那斯達克上市三年的嗶哩嗶哩也在港二次上市。

中概股集中回歸，主要是受到美國證券交易委員會(SEC)的新禁令，將根據《外國公司問責法案》對在美上市的外國公司實施一系列監管舉措，若連續三年上榜就面臨禁止交易，而這直接影響到大多數中概股公司。

天風證券研報中提出，相較美股以及A股市場，在港股市場IPO和二次上市，最吸引互聯網科技公司，因為香港主要指數修訂新規，交易細則，接納互聯網行業通行的「同股不同權」等標準，並發布中概股二次上市的鼓勵政策，在外資行業准入、匯兌等方面更為寬鬆靈活，港股因此逐漸由傳統舊經濟行業主導轉為由互聯網科技等新經濟行業主導。

高盛中國區股票資本市場部主管王亞軍表示，2021年全年有望超過十家以上的中概股考慮以第二上市或再上市方式回歸內地或香港市場，同時將有更多的大陸擬上市企業選擇在A股或港股上市。中信證券預測，未來三年香港市場將迎來40家左右中概股的集中回歸。