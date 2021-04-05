中國2大鋼企 掀碳中和轉型潮

「碳中和」目標下龍頭鋼企或受益。（取材自華夏時報）

中國 兩大鋼企巨頭掀起「碳中和」轉型大潮，寶武鋼鐵預計2023年碳達峰、2050年碳中和，河鋼集團日前召開低碳綠色發展行動計畫發布會，宣布將在2022年實現碳達峰、2050年實現碳中和，預計將帶動其他鋼廠加速往碳中和邁進。

21世紀經濟報導，年產量總計超過1.6億噸的兩大鋼鐵集團，均發布碳中和行動計畫，蘭格鋼鐵研究中心主任王國清分析，對於大型鋼鐵公司來說，在減排環保方面的布局較早，技術實力也比較雄厚，而對於更多中小型鋼鐵公司來說，可能需要引入第三方專業的說明，來實現碳中和。

中國鋼鐵龍頭寶武集團宣布2023年力爭實現碳達峰，2035年力爭減碳 30%，2050年力爭實現碳中和。

上海證券 報報導，寶武集團子公司寶鋼股份相關人員表示，碳達峰、碳中和對鋼鐵行業的生產工藝、產品升級和競爭態勢可能造成顛覆性影響，推進革命性冶金工藝創新已是大勢所趨，寶鋼股份將加大低碳冶金技術研究，從提升廢鋼比率、降低每噸鋼鐵能耗和探索新工藝等方面來推進。

河鋼集團表示，按照計畫，河鋼自身的碳達峰進度將遠超政府設定的目標，因此河鋼預計在「十四五」末將建成360萬噸的氫冶金，一期60萬噸採用焦爐煤氣做還原氣，剩餘300萬噸採用風能、太陽能等可再生能源電解水製氫。同時規劃建成年發電量50億千瓦時的風能、太陽能發電項目。

河鋼將透過流程變革、新技術進步，噸鋼碳排放還將繼續下降，但降幅還得看技術進步的程度，理想情況下，如果全部變為氫冶金或者廢鋼短流程，噸鋼煤耗的二氧化碳排放量將降為0.4到0.6噸，降幅可以達到80%。

上海財聯社報導，中國是世界上最大的粗鋼生產和消費國家，去年粗鋼產量占全球粗鋼產量的57%，中國鋼鐵行業碳排放量占全球鋼鐵碳排放總量的60%以上，占全中國碳排放總量的15%左右，碳排放量位居31個製造行業之首，無論從哪種角度看，中國實現碳排放的路徑中，鋼鐵行業應該作出最大的貢獻。