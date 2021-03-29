美國中概股震盪 摘牌疑慮籠罩

彭博資訊報導，在紐約交易的中國 科技股再次受挫，未能守住盤初漲勢，因市場仍擔心它們可能會被踢出美國 交易所，且有報導稱三大領頭羊的大宗賣盤通過高盛 掛出。

新浪網援引第一財經報導，周五中概股行情震盪，源起一封網上流傳的高盛內部電子郵件，郵件顯示，該行在周五開盤前代表一個未知賣方掛出多檔中概股的賣單，包括1000萬股百度，報價185美元，較周四收盤價最多折讓9.6%；5000萬股騰訊娛樂，報價17.6美元，較周四收盤價折讓14%；3200萬股唯品會，報價27.6美元。據傳高盛還掛出3270萬股愛奇藝的賣單，報價15.5美元。

百度、騰訊音樂和唯品會曾短暫上漲，此前一位知情人士對彭博表示，有通過高盛掛出的這三家公司的大宗賣盤。然而反彈未能持續，交易員還是將關注集中在美國監管機構可能將中概股摘牌的揣測上。那斯達克中美互聯網老虎指數本周已下跌8%以上。

報導指出，市值縮水7320億美元後，中國科技股依然遠談不上便宜；美國證券交易委員會（SEC）上周三開始實施川普任期行將結束時通過的法律，中國股票被踢出該國交易所的威脅愈發惹人關注。

SEC在一項聲明中表示正在採取初步措施，迫使會計師事務所讓美國監管機構審查其對海外公司的財務審計。根據國會去年12月通過的一項法律，連續三年不遵守該規定的公司，將被逐出紐約證券交易所或那斯達克市場。

除此之外，報導還指出，中國監管機構提議由幾家互聯網巨頭成立一家合資企業，加強對互聯網平台大數據的有效監管。