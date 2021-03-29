我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我們跟長賜號變朋友了」運河兩旁居民依依不捨

舊金山弱勢社區疫苗分配少 金銀島接種率最低

美國中概股震盪 摘牌疑慮籠罩

國際中心／綜合外電

彭博資訊報導，在紐約交易的中國科技股再次受挫，未能守住盤初漲勢，因市場仍擔心它們可能會被踢出美國交易所，且有報導稱三大領頭羊的大宗賣盤通過高盛掛出。

新浪網援引第一財經報導，周五中概股行情震盪，源起一封網上流傳的高盛內部電子郵件，郵件顯示，該行在周五開盤前代表一個未知賣方掛出多檔中概股的賣單，包括1000萬股百度，報價185美元，較周四收盤價最多折讓9.6%；5000萬股騰訊娛樂，報價17.6美元，較周四收盤價折讓14%；3200萬股唯品會，報價27.6美元。據傳高盛還掛出3270萬股愛奇藝的賣單，報價15.5美元。

百度、騰訊音樂和唯品會曾短暫上漲，此前一位知情人士對彭博表示，有通過高盛掛出的這三家公司的大宗賣盤。然而反彈未能持續，交易員還是將關注集中在美國監管機構可能將中概股摘牌的揣測上。那斯達克中美互聯網老虎指數本周已下跌8%以上。

報導指出，市值縮水7320億美元後，中國科技股依然遠談不上便宜；美國證券交易委員會（SEC）上周三開始實施川普任期行將結束時通過的法律，中國股票被踢出該國交易所的威脅愈發惹人關注。

SEC在一項聲明中表示正在採取初步措施，迫使會計師事務所讓美國監管機構審查其對海外公司的財務審計。根據國會去年12月通過的一項法律，連續三年不遵守該規定的公司，將被逐出紐約證券交易所或那斯達克市場。

除此之外，報導還指出，中國監管機構提議由幾家互聯網巨頭成立一家合資企業，加強對互聯網平台大數據的有效監管。

美國 高盛 中國

上一則

全美去年4900萬人受害 拒當詐騙肥羊 謹記3大警訊

下一則

華爾街巨額交易 追查誰賣的

延伸閱讀

美新冠疫情逾3000萬確診 佛奇：太早放寬防疫恐復燃

美新冠疫情逾3000萬確診 佛奇：太早放寬防疫恐復燃
Youtuber分潤 美國要課稅 網紅：亞洲遲早會跟進

Youtuber分潤 美國要課稅 網紅：亞洲遲早會跟進
戴琪：近期不撤對中關稅 尚未與劉鶴通話

戴琪：近期不撤對中關稅 尚未與劉鶴通話
斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

熱門新聞

中國最大的問答式線上社區「知乎」，上市首日股價就破發。（取材自東方財富網）

中概股再閃崩 「知乎」在美上市首日就破發

2021-03-26 23:26
合法減稅 15大祕招一次學。（美聯社）

合法減稅 15大祕招一次學

2021-03-22 12:15
擔憂全球經濟可能因新冠疫情大流行重新爆發而遭重創，部分大型個股重挫，拉低股指。(美聯社)

憂疫情再傷復甦 道指大跌308點

2021-03-23 16:38
英特爾將在亞利桑那州興建2座新廠。（路透）

美扶植半導體來真的 下個關注美光、格羅方德？

2021-03-24 01:34
ViacomCBS等媒體巨擘上周股票慘遭拋售。路透

傳老虎黨家族辦公室大爆倉 巨額拋售後華爾街緊盯開盤

2021-03-28 19:51
全球最大避險基金橋水基金創辦人達里歐。路透

達里歐：比特幣很可能會被政府認定違法

2021-03-28 12:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會
長賜號擱淺第6天 長榮回應了

長賜號擱淺第6天 長榮回應了
她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症
斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸
長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知

長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知