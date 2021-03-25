中國挺企業 再減稅800億人民幣

中國國務院 總理李克強24日主持召開國務院常務會議，部署降低企業稅負，實施提高製造業企業研發費用加計扣除比率等政策，預估今年再為企業新增減稅800億元(人民幣，以下同)。

同時，國常會決定將普惠小微企業貸款 延期還本付息政策和信用貸款支持計畫，進一步延至今年底。加大對小微企業的支持。

國常會會議決定，一是今年1月1日起，將製造業企業研發費用加計扣除比率由75%提高至100%，相當於企業每投入100萬元研發費用，可在應納稅所得額中扣除200萬元。預計可在去年減稅超過3600億元基礎上，今年再為企業新增減稅800億元。這將是今年結構性減稅中力度最大的一項政策。

二是改革研發費用加計扣除清繳核算方式，允許企業自主選擇按半年享受加計扣除優惠，上半年的研發費用由次年所得稅彙算清繳時扣除改為當年10月份預繳時即可扣除，讓企業盡早受惠。

同時，針對科技研發服務企業、雙創企業的稅收支持政策。會議指出，去年以來實施的支持小微企業兩項直達貨幣 政策工具，即對地方法人銀行辦理普惠小微企業貸款延期還本付息給予激勵、對其發放小微信用貸款提供優惠資金支援，會議決定，在前期已將兩項直達貨幣政策工具延續實施至今年第一季的基礎上，進一步延長實施期限到今年底。

一是對今年底前到期的普惠小微企業貸款，由企業和銀行自主協商延期還本付息，並繼續對辦理貸款延期還本付息的地方法人銀行按規定給予激勵，激勵比率為貸款本金的1%。