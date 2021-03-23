中國率先核准RCEP 促2022年生效

中國宣布明年1月1日起區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）生效。圖為廣州港集團三月起新增六條國際班輪航線搶占RCEP紅利。（中新社）

中國 商務部22日宣布，中國已完成區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP ）的核准，與泰國一樣成為率先批准該協定的國家。RCEP各成員國均表示，將在今年底前批准協定，推動RCEP於明年1月1日生效。

中國商務部國際司負責人22日表示，中國已經完成RCEP的核准，泰國也已經批准協定。經濟專家指出，中國帶頭批准協定，有助RCEP全面落實，對疫情後的貿易恢復有幫助，亦是中國推動更深層次對外開放的明證。

RCEP由中、日、韓、澳、紐和東協十國組成，這15個成員國於去年11月15日正式簽署該協定。RCEP成員國總人口達22.7億，GDP達26兆美元，出口總額達5.2兆美元，這三項指標均占全球總量的30%左右，是目前全球規模最大的自由貿易協定。

中通社報導，香港中文大學經濟學系副教授盛柳剛表示，中國大陸率先核准RCEP協定，一定程度反映中美貿易戰對兩國甚至全球貿易環境的影響，希望盡快建立與東協十國及其他參與國的多邊貿易關係，重回正軌。

盛柳剛表示，各國的確認程序受限於疫情或自身的不同情況，有快有慢。然而，RCEP對於締約國實施相互零關稅、貿易優惠措施等在疫後重建顯得相當重要，對各國的GDP增長亦有幫助，中國大陸起著帶頭作用，對推動全面落實協定具示範作用。

中國國務院總理李克強 11日在今年全國人大會議落幕後的中外記者會上談到RCEP時表示，經過八年的努力，去年東協十國與中、日、韓、澳、紐等15國談成了RCEP協定，這是世界上最大的自貿區。

李克強強調，中國是世界產業鏈、供應鏈的重要組成部分，只要相互尊重、平等相待，可以談出共識，找到共同利益，擴大各國人民的福祉，有助於地區產業鏈、供應鏈的穩定。