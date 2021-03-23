我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

販毒集團美墨邊境走私人口 傳中國人價碼5000元

中國率先核准RCEP 促2022年生效

記者林則宏／綜合報導
中國宣布明年1月1日起區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）生效。圖為廣州港集團三月起新增六條國際班輪航線搶占RCEP紅利。（中新社）
中國宣布明年1月1日起區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）生效。圖為廣州港集團三月起新增六條國際班輪航線搶占RCEP紅利。（中新社）

中國商務部22日宣布，中國已完成區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的核准，與泰國一樣成為率先批准該協定的國家。RCEP各成員國均表示，將在今年底前批准協定，推動RCEP於明年1月1日生效。

中國商務部國際司負責人22日表示，中國已經完成RCEP的核准，泰國也已經批准協定。經濟專家指出，中國帶頭批准協定，有助RCEP全面落實，對疫情後的貿易恢復有幫助，亦是中國推動更深層次對外開放的明證。

RCEP由中、日、韓、澳、紐和東協十國組成，這15個成員國於去年11月15日正式簽署該協定。RCEP成員國總人口達22.7億，GDP達26兆美元，出口總額達5.2兆美元，這三項指標均占全球總量的30%左右，是目前全球規模最大的自由貿易協定。

中通社報導，香港中文大學經濟學系副教授盛柳剛表示，中國大陸率先核准RCEP協定，一定程度反映中美貿易戰對兩國甚至全球貿易環境的影響，希望盡快建立與東協十國及其他參與國的多邊貿易關係，重回正軌。

盛柳剛表示，各國的確認程序受限於疫情或自身的不同情況，有快有慢。然而，RCEP對於締約國實施相互零關稅、貿易優惠措施等在疫後重建顯得相當重要，對各國的GDP增長亦有幫助，中國大陸起著帶頭作用，對推動全面落實協定具示範作用。

中國國務院總理李克強11日在今年全國人大會議落幕後的中外記者會上談到RCEP時表示，經過八年的努力，去年東協十國與中、日、韓、澳、紐等15國談成了RCEP協定，這是世界上最大的自貿區。

李克強強調，中國是世界產業鏈、供應鏈的重要組成部分，只要相互尊重、平等相待，可以談出共識，找到共同利益，擴大各國人民的福祉，有助於地區產業鏈、供應鏈的穩定。

RCEP 中國 李克強

上一則

去年仍賠32億元 WeWork擬靠NBA歐尼爾光環借殼上市

下一則

全球銅料短缺 衝擊能源轉型

延伸閱讀

中國宣布正式核准RCEP 領先其餘14個成員國

中國宣布正式核准RCEP 領先其餘14個成員國
越過坎坷往前看！李克強：盼中美多領域、多層次對話

越過坎坷往前看！李克強：盼中美多領域、多層次對話
李克強：GDP目標 6%以上不低了

李克強：GDP目標 6%以上不低了
李克強：擴大開放 縮減投資負面清單

李克強：擴大開放 縮減投資負面清單

熱門新聞

合法減稅 15大祕招一次學。（美聯社）

合法減稅 15大祕招一次學

2021-03-22 12:15
在聯準會即將公布政策決定前，道瓊工業指數從盤中紀錄高位回落，終結連升7天走勢。(美聯社)

等Fed政策宣示 股指從高點回落

2021-03-16 16:34
科技股拉低史坦普500指數，因債券殖利率飆升加劇對科技股估值的擔憂，並促使投資人拋售了高成長個股。(美聯社)

利率飆重挫科技 那指大跌逾3%

2021-03-18 16:53
道瓊工業平均指數收跌，因聯準會(Fed)決定不延長疫情期間的銀行寬限規定，因而引發債券殖利率上升和金融股遭拋售。美聯社

銀行股+殖利率 道指收跌234點

2021-03-19 16:50
美國最大加密貨幣交易所Coinbase尚未上市，但其估值在未上市市場於短短幾個月內便翻升近12倍，達680億美元。路透

未上市先轟動 Coinbase估值暴增近12倍 攀抵680億美元

2021-03-17 15:17
傳奇債券投資人葛洛斯表示，他正在做空美國公債，預期美國通膨率在未來數月將升至3%-4%。（路透）

傳奇投資人透露：正做空美債 放空GameStop 大賺千萬元

2021-03-16 19:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光
亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪

亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪
不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生

不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生
金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋

金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋