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中國拚2060年達碳中和 擬再砸百兆

記者林宸誼／綜合報導
中國人民銀行行長易綱。（本報資料照片）
中國人民銀行行長易綱。（本報資料照片）

中國人民銀行行長易綱表示，中國大陸2060年要達到碳中和目標，估計要再投資人民幣100兆元（約15.3兆美元），實現碳中和需要巨量投資，將透過優惠利率、綠色專項再貸款等支持工具，引導金融體系提供所需要的投融資支持。

華爾街見聞報導，人行網站昨（21）日發布易綱在中國發展高層論壇圓桌會上談話指出，大陸提出2030年碳達峰和2060年碳中和目標，在碳中和約束條件下，有兩方面任務格外緊迫，首先是實現碳中和需要巨量投資，根據計算，這些資金的規模級別是人民幣100兆元，要以市場化的方式，引導金融體系提供所需的投融資支持。

其次，氣候變化會影響金融穩定和貨幣政策，需要及時評估、應對。易綱認為，一方面，這會增加金融機構的信用風險、市場風險和流動性風險，進而影響整個金融體系的穩定；另一方面，這可能影響貨幣政策空間和傳導通道，擾動經濟增速、生產率等變數，導致評估貨幣政策立場更為複雜。

易綱表示，圍繞這兩方面要求，人民銀行已把綠色金融確定為今年和「十四五」時期重點工作，包括完善綠色金融標準體系、強化信息報告和披露、在政策框架中全面納入氣候變化因素、鼓勵金融機構積極應對氣候挑戰。

在具體作法上，易綱指出，正在研究透過優惠利率、綠色專項再貸款等支持工具，激勵金融機構為碳減排提供資金支援；將繼續增加對綠色債券的配置，控制投資高碳資產，在投資風險管理框架中納入氣候風險因素。

易綱說，將在政策框架中全面納入氣候變化因素，正在研究在對金融機構的壓力測試中，系統性地考慮氣候變化因素，在外匯儲備投資方面，將繼續增加對綠色債券的配置，控制投資高碳資產，在投資風險管理框架中納入氣候風險因素。

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