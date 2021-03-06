車用晶片「卡脖子」 中國人大代表喊國產化

中國 兩會期間企業熱議電動車議題，聚焦車規晶片 的自主開發和製造能力，以及智慧網聯汽車 的商業化應用。

澎湃新聞報導，全球性晶片供應短缺對各大汽車製造商的新車產量均產生負面影響，在此背景下，汽車界兩會代表5日建議，提高車規級晶片中國國產化率，增強中國汽車供應鏈自主可控能力。

上汽集團黨委書記、董事長陳虹表示，增強中國汽車供應鏈自主可控能力，以消除相關產業發展被晶片供應「卡脖子」的問題。建議制定車規級晶片「兩步走」的頂層設計路線，實現車規級晶片企業從外部到內部的動力轉換。

陳虹說明，第一步由主機廠和系統供應商共同推動，扶持重點晶片企業，幫助晶片企業首先解決技術門檻較低的車規級晶片中國國產化問題；第二步主要由晶片供應商推動，形成晶片供應商內生動力機制，解決技術門檻高的車規級晶片中國國產化問題。

中國全國人大代表，廣汽集團黨委書記、董事長曾慶洪建議，加快推進智能網聯新能源汽車發展。發展智慧網聯汽車，法律法規要走在前面。現行交通法規是基於完全由人駕駛的車輛而設立的，智慧駕駛汽車實際應用仍面臨許多合法性難題。

除此以外，自動駕駛汽車道路測試缺乏操作指引、各地測試牌照沒有形成互認機制、測試時間和資金成本高、受制於道路基礎設施限制等，智慧網聯汽車暫時只能著重發展「單車智慧」的技術路線方向，網聯化發展進程較慢。