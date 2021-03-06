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中國減稅降費 不會急煞車

記者蔡敏姿／綜合報導

中國財政部長劉昆5日在全國兩會首場「部長通道」上表示，將繼續實施制度性減稅降費政策，階段性減稅降費適時退出。

劉昆指出，減稅降費是穩企業、保就業，促進支持市場主體紓困和發展的重要舉措。據統計，「十三五」時期，累計減稅降費規模超過人民幣7.6兆元（約1.1兆美元）。

劉昆表示，今年財政政策保持基本穩定，不急轉彎。制度性的減稅降費政策將繼續實施，小微企業稅費優惠強化。稅收占中國GDP總值的比率持續下降，目前保持在15.2%。

21世紀經濟報導，第13屆中國全國人大會議昨開幕，劉昆在會後表示，中國中央財政支出連續兩年負增長，節省的資金用於增加對地方的轉移支付。今年中央對地方的轉移支付比去年略增，規模逾人民幣8.3兆元（約1.2兆美元）。

談及今年減稅降費政策走向，劉昆指出，首先制度性的減稅降費政策將繼續實施。近年來頒布深化增值稅改革、個人所得稅專項附加扣除等制度性的減稅降費政策繼續實施，政策效應持續釋放，群眾和企業的減負會越來越明顯。

第二，階段性的減稅降費政策適時退出，對去年頒布的階段性減稅降費政策，部分適當延長執行期限，不搞「急煞車」。在落實小微企業普惠性減稅降費政策的同時，加大對小微企業和個體工商戶的稅收減免力度，提高小微企業的活力和發展後勁。

第三是小微企業稅費優惠突出強化；第四是堅決制止「三亂」行為，加大對各類違規涉企收費的整治力度，堅決整治亂收費、亂罰款、亂攤派。

中國 全國兩會 紓困

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