1年半內鬥終落幕… 比特大陸 計畫今年上市

全球最大的比特幣礦機製造商比特大陸，歷經一年半的公司內鬥終於和解，其法定代表人4日由吳忌寒變更為詹克團，並擔任董事長。重掌旗鼓後，今年將推動上市計畫。

澎湃新聞報導，兩大創始人詹克團和吳忌寒自2019年10月掀起鬥爭，公司法定代表人先由詹克團變更為吳忌寒，在2020年又變更三次，今年詹克團再次執掌大權。兩人鬥爭從「搶辦公室」到「搶公章」再到「搶官方公眾號」。

消息傳出，詹克團與吳忌寒於去年12月達成和解協議，內容包括吳忌寒辭去比特大陸CEO兼董事長；詹克團以6億美元（約38.7億美元）收購其手上幾乎一半持股；比特小鹿及海外礦場將從比特大陸剝離，吳忌寒將擔任做雲算力產品的比特小鹿的董事長。

對此，比特大陸表示，和解協議屬於商業秘密不便透露。

比特大陸成立於2013年10月，總部在北京 ，註冊地在開曼群島的比特大陸科技控股公司（擬上市主體），全資控股註冊於香港 的香港比特，再由香港比特全資控股北京比特。

北京比特主要負責研發與管理。詹克團為第一大股東持股36%，吳忌寒持股20.25%。

比特大陸表示，上市計畫正在有序進行中，將會依照正常流程及時披露。上市前將會綜合考慮公司發展需求、股東投資者利益、上市適應性、產業發展等多項因素，選擇一個最合適的上市方案。

目前，該行業老二、老三分別是嘉楠科技和億邦國際皆成功登陸美國 資本市場。

嘉楠科技於2019年11月21日上市，發行價9美元，成為全球首家上市的區塊鏈相關公司。

億邦國際也在2020年6月26日掛牌，發行價5.23美元。如今，行業一哥比特大陸規畫上市，將吸引市場高度關注。

展望今年，比特大陸表示，將聚焦計算晶片，不斷擴大研發投入，完善業務模式，達到穩中有進。