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天山股份蛇吞象 躍居中國水泥業龍頭

記者李仲維／綜合報導

中國建材旗下的天山股份宣布擬斥資人民幣981億元（約152.6億美元）收購中國建材持有的四家水泥公司股權，收購完成後將一舉超越海螺水泥，躍居中國大陸水泥業龍頭。

天山股份是新疆最大的水泥業者，3日宣布，擬以發行股份及現金支付的方式，購買中國建材等持有的中聯水泥、中材水泥全部股權，以及南方水泥99.9%股權、西南水泥95.7%的股權。

天山股份為了購入上述四家水泥企業的相關股權，需支付總價人民幣981億元。不過，天山股份總市值僅人民幣177億元，市場解讀，併購完成後，天山股份的資產和營收將暴增，因此是名副其實的「蛇吞象」。

交易完成後，天山股份水泥產能提升至約4.3億噸，水泥熟料產能提升至約3億噸，混凝土產能提升至4億立方公尺以上。以此計算，天山股份的水泥熟料產能將超過海螺水泥逾四成，成為大陸最大的水泥企業，也有望成為A股史上第二大併購案。

天山股份稱，此舉意在打造大陸業務規模最大的水泥A股上市公司，充分發揮上市公司與標的公司間的協同效應，同時解決與標的公司之間的同業競爭問題。

天山股份1999年在深交所上市，是大陸國家重點支持結構調整的12家大型水泥企業集團之一，也是大陸西北地區最大水泥生產廠家、最大油井水泥生產基地等。

此次交易前後，天山水泥的實際控制人均為中國建材，最終實際控制人均為大陸國務院國資委，交易不會導致上市公司控制權發生變更。

華西證券的研究報告稱，收購中國建材旗下的上述公司資產後，天山股份的業務覆蓋範圍涉及新疆、華東、華南、西北和東北等省區。

中國 新疆 國務院

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