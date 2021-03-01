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中2月製造業PMI 創九個月最低點

記者林宸誼／綜合報導

中國國家統計局28日公布，受春節假日因素影響，2月製造業市場活躍度有所下降，製造業採購經理人指數（PMI）較上月回落0.7個百分點至50.6，是去年6月以來九個月最低，但仍連續12個月處於擴張區間，但步伐有所放緩。

中國1月PMI為51.3；2月非製造業PMI 51.4，前值52.4。

界面新聞報導，交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智表示，本月製造業活動放緩主要是受春節放假的影響，不過今年因為政府宣導「就地過年」，部分異地工人沒有返鄉過年，對企業的生產帶來一些積極作用，製造業PMI降幅相對較小。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河認為，今年春節假日落在2月中旬，假日因素對本月企業生產經營影響較大，使製造業市場活躍度較上月下降，不過分項指數變化顯示，市場供需增速仍處於較好水準。

其中生產指數和新訂單指數分別為51.9和51.5，較上月回落1.6和0.8個百分點，顯示製造業產需兩端擴張力度有所減弱，但繼續保持在擴張區間。行業方面，醫藥、通用設備、電氣機械器材等新訂單指數均位於55.0以上，表明相關行業產需兩端擴張較快。

蘇寧金融研究院宏觀經濟中心副主任陶金指出，除了春節假期影響外，近期中國工業部門復甦節奏放緩加上信用邊際收縮，對製造業活動也有一定的影響，但大宗商品價格快速上漲，在中上游環節通膨趨勢持續的情況下，工業生產內部的需求仍有盈利支撐，因此，短期內PMI將繼續保持在榮枯線以上。

他強調，未來制約製造業增長的一個主要因素是信貸約束，至少在今年上半年貨幣政策很大機率將處於邊際緊縮階段，因此PMI回到前期高位的可能性較小。

華爾街見聞報報導，不過中金公司隨後向市場敲響警鐘，認為2月供需雙降並不完全能用春節假期的影響來解釋，從近幾年的數據來看，春節所在月份的PMI數據與春節前後兩個月的數據整體相差不大，因此本月PMI數據走弱，可能也提前反映了在廣義流動性收縮的格局下，今年經濟回落的態勢已經開始逐漸出現。

指數 中國 華爾街

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