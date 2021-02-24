鴻海在越南大舉徵工程師 加速越南生產計畫

鴻海集團總部。（本報資料照片）

鴻海 集團衝刺非中國產能，近期在越南 展開一系列徵才計畫。根據越南媒體報導，鴻海當地招募訊息包括在北江省、北寧省招募超過1000名組裝產業作業員，並釋出供應商質量工程師（SQE）、人工智慧（AI）工程師職缺，顯示集團進一步加速越南生產計畫。

今年1月下旬，越南政府批准鴻海在當地新設公司Fukang Technology投資 2.7億美元設廠，新廠座落於越南北江省，每年將製造800萬台裝置。越南政府當時表示，鴻海集團已在當地投資15億美元，今年將再增加7億美元投資，招聘1萬多名當地工人。

鴻海越南北江新廠規劃在原有北江廠區周遭擴廠，主要生產筆電及平板。鴻海集團在越南事業體橫跨電視、智慧家庭、網通等，及子公司富智康的非蘋手機組裝業務。據悉，鴻海越南北江新廠是因應大客戶蘋果要求，在美中貿易戰加劇政治風險後，希望鴻海將Mac及iPad業務轉移部分產能至越南，預計今年投產。

鴻海集團是台灣電子業近年在越南投資力度數一數二大的廠商，目前集團製造據點以北越為主，涵蓋北江、北寧、永福三省，產能持續擴充。同集團旗下富智康、訊芯、鴻騰、建漢、乙盛及轉投資的夏普，都在越南設有據點。

鴻海集團自美中貿易戰爆發以來，持續調整全球產能，以北美、越南及印度加碼力道最大，尤其越南因鄰近大陸，在交通便利及供應鏈考量下，被視為大型電子廠轉移最佳基地。

至於印度，鴻海旗下富智康前幾年已在當地投資，主要生產Android陣營手機，服務小米、華為等陸系品牌，近年在大客戶蘋果要求下，鴻海不斷擴大印度布局，將打造成為繼大陸之後，iPhone最大生產基地。