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馬雲、蔡崇信 去年底大買美股

中國新聞組／北京20日電
阿里巴巴共同創辦人馬雲。（路透）
阿里巴巴共同創辦人馬雲。（路透）

阿里巴巴的創業兩大搭檔馬雲和蔡崇信去年底大手筆投資美國股票。為他兩人管理部分資產的家族財富投資公司Blue Pool Capital（藍池資本），上季新增房地產商哈德遜太平洋房地產公司及Airbnb兩筆投資，也加碼押注微軟和臉書。

彭博資訊報導，2004年在香港創立的藍池資本，向監管機關申報的資料顯示，截至去年底公司持有4.41億美元美國股票。比較去年9月時的投資組合，美股投資金額增加了1.44億美元，增幅將近50%；標普500指數上季上漲了12%。

管理美國股票規模超過1億美元的基金公司，依規定必須在每季結束後的45天內提交13F表格，列明對美國交易所交易股票的持倉情況。這是了解避險基金和一些大型家族投資辦公室投資概況的少數管道之一。

藍池揭露所投資的35檔美國股票，其中持有最多的是8600萬美元的信貸公司Owl Rock Capital股票，對UnitedHealth集團的股票則投資了2800萬美元。哈德遜太平洋房地產公司的持股，價值1800萬美元。

蔡崇信目前擔任阿里巴巴董事局副主席，據彭博億萬富豪指數，他個人身價達139億美元。

藍池資本…阿里背後神祕管家

阿里巴巴創辦人馬雲與蔡崇信等聯合設立的家族財富基金Blue Pool Capital（藍池資本），總部在香港，成立於2004年，是一家掌管超級財富、投資動向的神祕「家族辦公室」。

Blue Pool Capital需追溯到1999年，當年蔡崇信加入阿里巴巴，是創辦人之一，曾任財務長、董事。協助阿里巴巴完成起初最關鍵的三筆融資，資方包括高盛、日本軟銀、富達投資、GGV等知名投資機構。

之後又負責完成阿里巴巴的兩次上市，隨著阿里巴巴股票鎖定期結束，蔡崇信及其他高層的財富也需要投資管理。

蔡崇信於2014年阿里巴巴在美上市後，在香港與馬雲聯合成立Blue Pool Capital家族辦公室，主要打理阿里巴巴首次公開發行所帶來的數十億美元的財富。

值得注意的是，馬雲從2011年就切入醫療健康行業，在推出阿里健康後，對於醫藥O2O平台、健康保險、遠程醫療平台、藥品零售等方向全面整合與布局，銜接馬雲的商業版圖。

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