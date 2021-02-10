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台幣鼠年升幅達5.6% 創3年新高

記者陳美君／台北10日電

金鼠年匯市昨天封關，在台股休市下，匯市交投相對冷清，新台幣兌美元匯率終場以平盤28.39元報收，守住28字頭，總成交量僅7.48億美元。

全年新台幣匯率累計升值1.616元，升幅5.69%，創近3年最大。

展望牛年匯市，匯銀主管指出，美國經濟基本面、美債殖利率走勢都會影響美元走勢，若美國經濟轉強，吸引資本回流，就會促使美元轉強，屆時新台幣匯率升值的壓力可望減輕。

回顧過去一年，央行在美國匯率操縱國壓力下仍極力穩定匯市，透過盤中買匯、尾盤調節等，硬是守住28元大關。

匯銀主管分析，近期美元指數由弱轉強，美債殖利率上漲，讓市場過去一面倒看貶美元的氣氛略有改變，但美祭出大規模紓困方案將使市場資金更加充沛，美元未來強弱仍有待觀察。農曆春節連假期間國際匯市照常運作，美國經濟數據好壞、美元走勢與非美貨幣表現都會影響外資動向，預料新台幣短期仍維持區間震盪整理格局。

另外，央行昨公布，農曆春節前最後一個營業日的新台幣最高發行額為3兆650億元（約1070億美元），創史上新高，首度突破3兆元大關，較去年增加2718億元（約94.9億美元），年增9.73%，創17年新高。全年新台幣日平均發行額年增率高達8.32%，創7年新高，是非常高的水準。

通貨發行額是指央行發行的新台幣鈔票及硬幣，每逢農曆過年前，民眾有發放壓歲錢、採購年貨、預備年假期間消費等需求，銀行也會提高現金庫存量使ATM現鈔供應無虞，通貨發行額都會達到高峰。

央行發行局局長施遵驊分析，民眾在疫情期間減少至銀行，會多提領一些現金在身上，而目前存款利率為歷史最低，民眾不擔心領太多會損失利息。國內經濟表現好，經濟活動熱絡，國人因疫情無法出國旅遊，只能用國內消費取代國外消費，政府及業者推出振興優惠措施，加上去年第4季股市表現不錯等，都造成民眾對新台幣鈔券的需求比較高。

美元 匯率 美國

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