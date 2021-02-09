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連七紅 台灣1月出口衝上342億美元 創新高

記者翁至威／台北9日電

出口新春報喜，台灣財政部8日公布1月出口342.7億美元，創歷年單月新高，年增率高達36.8%，創十年半最大增幅，寫下連七紅，即便排除季節因素，年增率仍有18.6%，表現亮眼。

出口表現令人驚豔，財政部統計處長蔡美娜認為有三大原因導致「淡月不淡」，且出口的強度與廣度都在同步提升。

首先是新興科技、宅經濟、遠距商機爆發，各種晶片需求遠超過預期；第二，國際原物料行情回升，使傳產買氣升溫；最後則是客戶端備貨需求拉抬，尤其是中國大陸鼓勵在地過年，休假天數減少，工廠提早復工，在春節連假前積極備貨。

蔡美娜表示，1月出口再度躍上歷年單月新高點，且已連續六個月突破300億美元，逐漸形成「新常態」；年增率達36.8%，是整整十年半以來最大增幅，即便經過季節調整，年增率也高於去年12月，印證出口成長不是「虛胖」。

從各貨類分析，蔡美娜指出，年增率最高的前三名依序為光學器材、塑橡膠及其製品，以及電子零組件。光學器材年增53.5%，主要受惠於宅經濟動能，電視、IT產品需求不墜，擴大面板供需缺口，價格也呈上升趨勢。

至於塑橡膠及其製品年增51.1%，主因國際原油價格回升，加上終端需求包括醫用手套、營建等相關用途出口暢旺，尤以出口至中國及東協為大宗。

電子零組件需求則持續暢旺，規模值132.9億美元創歷年單月新高，年增率47.5%，包括積體電路、印刷電路板、被動元件等需求皆全面引爆。

至於出口另一支柱資通與視聽產品，也持續受到各項遠距需求支撐，年增率42.9%；其餘傳產貨類，除了礦產品積弱不振外，多數也都恢復水準，例如機械出口年增近27%，以滾珠軸承、生產半導體等機械增加較多。

展望未來出口表現，蔡美娜指出，即便2月遇到春節，工作天數比去年少四天，但由於數位商機持續發酵，而我國半導體具產能及製程優勢，傳產也止跌回升，財政部仍認為2月出口可穩住正成長，年增率約在3%至8%之間。

而主計處去年底預估今年第1季出口年增率5.2%，蔡美娜指出，從1月強勁的出口表現來看，很可能遠優於預期，認為今年第1季年增率上看一成。

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