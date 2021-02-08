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全球晶片搶貨潮 恐延燒到明年

記者簡永祥／台北8日電
聯電共同總經理王石日前首度接受採訪指出，全球晶圓代工供需出現結構性大轉變，晶圓代工產能缺貨恐延續至明年。（本報資料照片）
聯電共同總經理王石日前首度接受採訪指出，全球晶圓代工供需出現結構性大轉變，晶圓代工產能缺貨恐延續至明年。（本報資料照片）

全球晶圓代工供需出現結構性大轉變，聯電共同總經理王石日前首度接受採訪指出，智慧手機、個人電腦和車用3大應用互爭產能，供需嚴重失衡，全球晶圓代工產能缺貨問題，不僅今年無法解決，還恐延續至明年。

王石舉車用晶片為例，認為晶片缺貨只是開端，隨著半導體元件應用更多元化，缺貨問題還會延伸到其他領域，且這不是周期性問題，而是結構性問題，需要應用客戶、整體供應鏈及晶圓代工廠共同克服並解決。

去年新冠肺炎全球蔓延時，各半導體業者原本態度悲觀，結果去年意外大幅成長，整體產業產值年增10%，晶圓代工產值年增2成，聯電去年營收以美元計價，更大幅成長26%。王石更預估，未來5年全球半導體產業對14奈米以上製程的晶圓代工需求，年複合成長達6.6%、供給年複合卻僅成長1%。

他強調，去年半導體產業出現意外大幅成長，主要是全球性結構調整。首先是5G加速發生。他說，4G推進至5G，不只是手機出貨量增加，半導體元件數量也大幅提升，帶動晶圓需求約增加35%。

其次，疫情造成居家上班需求，帶動全球新1波個人電腦成長，去年整體個人電腦銷售量年增率達20%，為近年來罕見，預料在疫情未獲控制前，一般人使用習慣也會改變，今年需求力道仍會延續。

王石分析，去年第4季整體車用晶片回溫，更延續全球晶圓代工業盛況。但由於回補庫存時程晚了，原本的產能早被電腦和手機等相關應用晶片卡位，導致缺貨問題陸績浮現。

他強調，由於汽車單價高，占當地國家國內生產毛額（GDP）高，如果因晶片缺貨而無法生產汽車，影響甚大，才會引發各國政府重視。

針對車用晶片大缺貨問題，王石表示，在主要車用晶片廠提出要求下，聯電將會把這項晶片與防疫相關晶片，列入調整產銷排序的討論項目。不過他強調，如果聯電與客戶早已達成的協議，聯電是不會調整。

王石並直言，今年手機、電腦及車用3大需求爭產能還會持續。除了前述手機、電腦2大結構性需求大增，對8吋及12吋晶圓代工需求持續強勁，隨著電動車家數發展，採用半導體元件比傳統燃油車用量大增，也是另一項結構性轉變。

但他強調，一般新建產能的周期約14到18個月，如果現在確定市場有需求，廠商要增建產能，估計要耗費一年多到一年半的時間，從目前需求遠大於供給的情況，缺貨問題絕不會只是花費1年時間就能解決，恐將延續到2022年。

聯電共同總經理王石日前首度接受採訪指出，全球晶圓代工供需出現結構性大轉變，晶圓代...
聯電共同總經理王石日前首度接受採訪指出，全球晶圓代工供需出現結構性大轉變，晶圓代工產能缺貨恐延續至明年。（本報資料照片）

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