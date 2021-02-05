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黃金珠寶消費券 深圳納入試點

記者林宸誼／綜合報導
深圳市地方金融監督管理局表示，支持深圳羅湖區黃金珠寶消費券試點「數位貨幣」。（本報資料照片）
深圳市地方金融監督管理局表示，支持深圳羅湖區黃金珠寶消費券試點「數位貨幣」。（本報資料照片）

中國數位貨幣試點又增添一地，深圳市地方金融監督管理局4日表示，支持深圳羅湖區黃金珠寶消費券試點「數位貨幣」。

深圳市地方金監局在官網發布「關於支持羅湖區黃金金融發展的若干措施」(深金監發〔2021〕3號，簡稱「若干措施」)，包含七大部分、24條舉措，以黃金金融發展為主攻方向，將羅湖區打造成黃金金融核心區。

「若干措施」背景提到，深圳作為中國中國珠寶首飾製造交易中心和物料採購中心，已形成「世界珠寶看中國、中國珠寶看深圳，深圳珠寶看水貝」的規模效應，羅湖區黃金珠寶批發零售業單位數和營業收入，占深圳市該行業的比重已超過八成。

「若干措施」提出，在推進金融科技賦能黃金金融方面，支持黃金珠寶消費券試點「數位貨幣」，打造全中國黃金消費、黃金投資產品與服務的創新基地。

支持區塊鏈、人工智慧等技術在黃金金融領域創新應用。支持各類金融機構、專業服務機構或高新技術企業打造黃金金融科技成果應用展示區或互動體驗載體。鼓勵商業銀行與科技企業合作，優化貴金屬交易系統和客戶終端。

在鼓勵黃金產業金融市場交易方面，「若干措施」表示，支持在羅湖區設立黃金產業基金，支持黃金企業展開創業投資、重組併購，推進重大專案落地。

支持黃金企業聯合金融機構探索發行金礦開採權、探礦權、收益權等黃金資產證券化、權益協定類產品。

中國 貨幣 投資

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