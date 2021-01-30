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中國工信部提3年計畫 打造15家電子元件「小巨人」

記者李仲維／綜合報導
中國工信部提出三年行動計畫，鞏固全球電子元器件生產大國的地位。圖為2020年10月觀眾在上海參觀中國國際半導體博覽會的中芯國際的展台。(路透)
中國工信部提出三年行動計畫，鞏固全球電子元器件生產大國的地位。圖為2020年10月觀眾在上海參觀中國國際半導體博覽會的中芯國際的展台。(路透)

中國工信部提出三年行動計畫，到2023年電子元器件銷售總額要達到2.1兆人民幣（約3250億美元），進一步鞏固全球電子元器件生產大國的地位。

根據工信部29日發布的《基礎電子元器件產業發展行動計畫（2021-2023年）》，提出到2023年，中國優勢產品競爭力進一步增強，產業鏈安全供應水準顯著提升，針對智慧終端機、5G、工業互聯網等重要行業，推動基礎電子元器件實現突破，增強關鍵材料、設備儀器等供應鏈保障能力，提升產業供應鏈現代化水準。

工信部電子資訊司副司長楊旭東指出，電子元器件包括電阻、電容、電感、電位器等。中國電子元器件本土供應鏈總體完善，產品門類較為齊全，但行業「大而不強」的問題依然存在。無論是技術水準還是產業化能力，都與國際先進水準存在差距。

行動計畫提出，到2023年，電子元器件銷售總額達到2.1兆人民幣，進一步鞏固大陸作為全球電子元器件生產大國的地位，滿足資訊技術市場規模需求。

在克服關鍵核心技術方面，該計畫提出實施重點產品高端提升行動，針對電路類元器件等重點產品，突破制約行業發展的專利、技術壁壘，補足電子元器件發展不足之處，保障產業供應鏈。

行動計畫還提出七項重點工作，分別是：提升產業創新能力、強化市場應用推廣、夯實配套產業基礎、引導產業轉型升級、促進行業品質提升、加強公共平台建設、完善人才引育機制。

行動計畫還鼓勵龍頭企業透過兼併重組、資本運作等方式整合資源、擴大生產規模、增強核心競爭力、提高合規履責和抗風險能力，培育15家營收突破100億人民幣、具有自主智慧財產權、產品附加值高、有核心競爭力的專精特新「小巨人」。

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