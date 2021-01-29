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特斯拉上海交車加速 有利台系供應鏈出貨

編譯葉亭均／綜合28日電
位於上海自貿試驗區臨港新片區的特斯拉上海超級工廠。(新華社)
位於上海自貿試驗區臨港新片區的特斯拉上海超級工廠。(新華社)

電動車大廠特斯拉上季營收首度突破100億美元大關、創下紀錄，且歷來首度出現全年獲利，但不如市場預期；不過該公司預期今年的交車成長速度，會比每年平均成長50%要快，原因是兩座新廠預期今年投產，且升級版的Model S與Model X即將開始生產，將有利於台系供應鏈出貨。

特斯拉股價28日早盤重挫，原因在於上季獲利低於市場預期，營業利益率也萎縮，顯示「降價搶市」策略正衝擊業績，且未提出具體的全年交車量目標，也讓投資人感到失望。

對今年特斯拉出貨，台系鏈普遍看好，如和大、和碩、聯嘉、和勤、貿聯-KY、同致等。業者並預期，今年上半年市場需求持續熱絡，可望展現另一波成長動能。

特斯拉去年第4季財報營收較一年前成長46%至107.4億美元，優於市場預期，也首度突破100億美元大關；特斯拉上季經調整後的每股盈餘為80美分，是連續第六季獲利，但低於市場預期的1.03美元，主要反映特斯拉調降車款售價。

特斯拉去年第4季營業利益率5.4%，較第3季的9.2%萎縮，雖然特斯拉產量提高，但由於銷售重點轉向售價較低的Model 3與Ｙ，再加上降價影響，上季特斯拉車款的平均銷售價格下滑11%，拖累營業利益率。

特斯拉上季發給執行長馬斯克2.67億美元股票薪酬獎勵，也是抑制營業利益率成長的原因之一。

特斯拉上季交車量達18萬570輛，為最高單季紀錄，去年全年交車量49萬9550輛，略低於原定的50萬輛全年目標。去年全年產量則為50萬9737輛，創新紀錄。

不過，特斯拉並未提供今年的具體交車量目標，而是以「模糊手法」處理，僅表示「在未來幾年，我們預期達到交車數平均每年成長50%」。

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