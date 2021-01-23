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陸企赴港第二上市 22檔符快速通道資格

記者林宸誼／綜合報導

愈來愈多在美國上市的大陸公司尋求在香港第二上市，目前在香港第二上市的中概股共有十家，摩根大通報告指出，最新估計有22檔中概股，符合第二上市快速通道資格。

經濟觀察網報導，赴港二次上市啟動消息20日傳出後，百度並沒有對外回應，根據消息指出，百度已確定高盛和中信為上市保薦團隊，計畫於春節後提交在港上市申請，若百度回歸，代表BAT三巨頭將全部在港股上市。

最近傳出二次上市消息的不僅是百度，騰訊音樂、汽車之家、歡聚集團、嗶哩嗶哩（B站）和攜程，同樣將陸續赴港二次上市。

凡德投資總經理陳尊表示，二次上市是提高市值的一次機會，對公司未來發展有一定的促進作用，對於大陸公司，還能規避美國的監管。

騰訊財經報導，從近期傳出在短時間將登陸港交所的中概股中，不乏2020年實現股價暴漲的大牛股，例如在嗶哩嗶哩、百度、騰訊音樂這幾家，B站2020年就實現了高達360%的累計漲幅，排名第一，百度和騰訊音樂也表現不俗，年漲幅也分別有71%、63.9%。

實際上，從2018年開始，改革後的港股市場已成為部分網路龍頭的IPO首選，估值的高低是中概股回歸的長期主要原因。

自去年9月以來，市場上發生影響中概股的兩件大事，分別為港交所批准企業版同股不同權（WVR）架構公司赴港作第二上市，以及美國總統簽署「外國公司問責」法案，代表大陸公司的美國存托憑證（ADR），要向當局交出審計底稿，並且設有三年寬限期等因素，都將加速中概股回流香港上市。

根據港交所「上市規則」19C章要求，第二上市公司需有不少於兩年、與合資格交易所的財務紀錄。

截至2020年12月底，在港交所第二上市的美國中概股已有十家，分別是阿里巴巴、網易、京東集團、百勝中國、華住集團、再鼎醫藥、寶尊電商、中通快遞、萬國數據、新東方這十家合計募資達港幣2325.3億元。

百度 美國 香港

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