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傳蘋果牽線… 立訊再出手 擬買歐菲光廠

記者戴瑞芬／綜合報導
立訊董事長王來春（右）再度出手買廠，歐菲光擬出售華南廠給立訊精密。圖為蘋果執行長庫克（右二）多年前參訪立訊。（取材自立訊官網）
立訊董事長王來春（右）再度出手買廠，歐菲光擬出售華南廠給立訊精密。圖為蘋果執行長庫克（右二）多年前參訪立訊。（取材自立訊官網）

立訊精密再度出手買廠，大陸最大觸控面板廠歐菲光擬出售華南廠給立訊精密，立訊精密若成功收購歐菲光華南廠，將是繼去年收購緯創負責組裝iPhone的昆山廠、2018年收購光寶CCM事業部後，又一次擴大蘋果零組件布局。

美國列入制裁的歐菲光無法拿到蘋果新訂單，業界因此傳出，蘋果再牽紅線，將歐菲光生產線轉售給立訊精密。

歐菲光近年營運不佳，因為去年7月遭美國商務部列入侵害人權管制黑名單後，9月被蘋果剔除供應商名單，今年開始，歐菲光已拿不到蘋果新訂單。

虎嗅網報導，歐菲光華南廠（歐菲光廣州）即將出售給立訊精密。該標的隸屬歐菲光手機攝像頭模組事業部（CCM事業部），為蘋果供應鏈組成部分。

立訊精密為打進蘋果公司手機相機模組（CCM）供應商，2018年向台資光寶集團購買現成的廠房和生產線。光寶是以營業讓與方式，把旗下CCM事業部轉讓給立訊精密旗下的立景創新公司，立訊得以迅速擴充版圖。

立訊曾透露，自建廠房的投資回報周期太長，因此仿傚當年收購光寶CCM事業部，2020年收購昆山緯創廠，如今再將歐菲光CCM生產線納入，以快速擴大蘋果供應鏈布局。

歐菲光2012年開始布局微攝像頭模組業務，2016年收購索尼廠，對外表示是著眼索尼電子華南廠擁有業界頂尖的攝像頭模組開發和技術，收購後也成功接收索尼先進的技術及運營管理模式，迅速提高歐菲光攝像頭模組生產製造技術。

歐菲光核心業務為攝像模組研發及銷售，2019年業務公司攝像頭模組出貨6.6億顆。

蘋果供應鏈 索尼 美國

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