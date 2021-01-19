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中國去年GDP增2.3% 首度站上百兆人民幣

記者陳言喬、賴錦宏／綜合報導
中國GDP首度超過人民幣100兆元，達到101.5兆元，年增2.3%，優於預期。圖為中國生產的潛盾機。（新華社）
中國GDP首度超過人民幣100兆元，達到101.5兆元，年增2.3%，優於預期。圖為中國生產的潛盾機。（新華社）

中國國家統計局18日布去年全年經濟數據，去年中國國內生產總值（GDP）首度超過100兆元人民幣（約15.4兆美元），年增2.3%，比國際貨幣基金組織（IMF）預期的1.9%還要高。

經濟學人智庫（EIU）經濟學家蘇月向BBC中文表示，從GDP數據看來，中國「經濟幾乎已經正常化」。雖然北方幾個省份有疫情出現，可能造成一些波動，但這個勢頭將繼續。

去年在新冠肺炎疫情衝擊下，各國經濟遭遇嚴重打擊，不過，中國去年GDP總量逾100.1兆元，是全球唯一經濟正增長的主要經濟體。

分季度來看，去年第一季比上一年同期下降6.8%，第二季增長3.2%，第3季增長4.9%，第4季增長6.5%。

中國國家統計局長寧吉喆表示，2000年，中國經濟總量到10兆元，2020年突破100兆元。20年內，中國經濟總量規模擴大至十倍，經折算，2020年中國國內生產總值相當14.7兆美元左右，穩居世界第二，占世界經濟比重預計達到17%左右。

在個人統計部分，2020年，人均國內生產總值連續兩年超過1萬美元，穩居中等偏上收入國家行列，與高收入國家發展的差距繼續縮小。在扣除價格因素實際增長2.1%，居民收入增長與經濟增長基本同步，實現中國城鄉居民人均收入比2010年翻一倍。

不過，新冠疫情一年來對中國基層勞動力市場的影響巨大。北京清華大學社會科學學院縣域治理研究中心、社會與金融研究中心聯合58同城近日發布「2020年清華－58縣域勞動力市場調查報告」稱，中國24.4%的勞動者收入比疫情前有所下降，6%的勞動者收入極大減少，意即超過3成勞動者的收入減少了。

此外，有31.7%的縣級勞動者在疫情後開始從事兼職；調查還顯示，非創業受訪者中超過2成當前沒有工作，其中近半數為失業者。

疫情之後，公司包吃包住的比例明顯下降；固定雇主和簽訂勞動合同的比例顯著降低；更換工作的比例則顯著提高。這顯示勞動者的工作穩定性有所下降。

中國 疫情 美元

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