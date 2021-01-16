銀行網路存款業務 人行、銀保監會發「通知」嚴管

在螞蟻集團、騰訊理財通、京東數科、滴滴金融等巨頭陸續下架網路存款產品後，中國 人民銀行和銀保監會15日下發通知文件定調，「商業銀行不得通過非自營網路平台，開展定期存款和定活兩便存款業務」。

第一財經報導，此前包括螞蟻集團在內的多家巨頭相繼下線產品並非受到監管的視窗指導，而是主動下架，被市場視為擁抱監管的行為，起因是監管領導對網路存款業務的表態。

報導援引招聯金融首席研究員董希淼表示，新頒「通知」文件較為嚴格：一是將商業銀行互聯網定期存款業務嚴格限定於自營網路平台（官網、手機 銀行等）；二是要求地方性銀行開展互聯網存款業務應立足於服務已設立機構所在區域的客戶。

對儲戶而言，網路存款產品收益相對較高、風險相對較低，備受歡迎；對於中小銀行來說，通過互聯網通路獲客，也解決中小銀行攬儲難的問題。

報導指出，目前商業銀行通過非自營網路平台開展的存款業務規模不一，各自的經營狀況有所差別。為避免次生風險，「通知」明確監管部門可根據相關商業銀行的風險水平，按照「一行一策」的原則，督促商業銀行穩妥有序整改。

儲戶還能買到其他理財產品嗎？報導稱，商業銀行與非自營網路平台進行合作，通過開立Ⅱ類帳戶充值，為公眾購買服務、進行消費等提供便利，這部分業務不受影響，可繼續開展。