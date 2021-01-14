聯想將發CDR 掛牌科創板

聯想集團擬申請科創板上市，圖為董事長楊元慶。（中新社）

全球個人電腦龍頭聯想集團在港所發布公告表示，董事會已批准可能發行中國 存託憑證（CDR），並向上海證券交易所科創板申請CDR上市，預計募資人民幣 100億元（約15.4億美元），將用於新技術、新產品的研發，預計今年2月在股東大會後提交申請案。

聯想集團13日股價大漲9.6%，收在港幣8.83元。

聯想集團微信公眾號報導，聯想集團董事長楊元慶指出，聯想集團一直以來植根中國，布局全球，相信宣布的回A股上市計畫，將有助於增強公司戰略與境內蓬勃發展的資本市場的緊密連接，提升中國投資 人投資聯想的便利性，進一步釋放聯想的價值，讓公司能夠以更大力度投資於科技創新、服務轉型和智慧化變革，更好推動各行各業的數位化、智慧化轉型升級。

楊元慶表示，憑藉公司在卓越運營和全球資源、本地交付等方面的核心競爭優勢，聯想將牢牢把握數位化、智慧化變革的發展機遇，為社會、為股東創造長期可持續的回報。

公告指出，根據該建議，聯想集團擬發行新普通股，占公司經擴大後的已發行普通股股份總數不多於10%。所募得資金將用於技術、產品及解決方案的研發，相關產業戰略投資，及補充公司營運資金。