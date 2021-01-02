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中央調控+競爭大…去年中國逾470房企破產

記者李仲維／綜合報導

2020年新冠疫情衝擊房地產行業，中國各地房市調控持續進行，融資環境不斷收緊，房企競爭加劇，中小房企「壓力山大」。據統計，有超過470家房企破產，專家認為，房企財務應把控得當，同時需要官方加強金融監管。

中新經緯報導，中國社科院國家金融與發展實驗室特殊資產研究中心副主任劉偉表示，當前房地產業者面臨保現金流、降低負債的雙重壓力，促銷售、降成本成為房企重點工作。

人民法院公告網顯示，2020年房企破產數量超過470家。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，房企破產現象每年都有，就市場發展來說，出現部分企業破產是正常現象。他認為，房企財務要把控得當，同時需要監管層加強金融監管。

「諸葛找房」分析師陳霄表示，在疫情的衝擊下，房企銷售回款受阻，資金鏈承壓，加上下半年融資監管逐漸收緊，房企「三道紅線」（房企剔除預收款後的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%、現金短債比不小於1）新規的出爐，進一步推高財務狀況不佳、現金流不足的中小房企的資金鏈風險。

陳霄預測，未來隨著融資監管收緊，不排除有更多房企資金周轉不靈而走向破產。

北京市房地產法學會副會長兼秘書長趙秀池認為，2021年是否會有更多房企破產，取決於房市及宏觀經濟走勢。

破產 房地產 融資

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