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搶市 特斯拉Model Y 降14.8萬人民幣

記者林則宏／綜合報導
圖為位於上海自貿區的特斯拉超級工廠，隨著新生產線落成，Model Y今年將在中國量產。（新華社）
圖為位於上海自貿區的特斯拉超級工廠，隨著新生產線落成，Model Y今年將在中國量產。（新華社）

2021年的第一天，特斯拉又宣布降價。

特斯拉中國官網最新售價顯示，特斯拉Model Y長續航版起售價降至人民幣33.99萬元（約5.2萬美元），比起早前48.8萬元的售價，一口氣下調人民幣14.81萬元（約2.2萬美元）。

特斯拉高性能版Model Y Performance的起售價也降為人民幣36.99萬元，比起之前的53.5萬元，更減價達人民幣16.51萬元（約2.5萬美元）。

其中Model Y長續航版預計本月開始交車，Model Y Performance高性能版預計今年第3季開始交付。

特斯拉副總裁陶琳2020年12月29日接受上海第一財經採訪時才表示，「特斯拉的國產化率目標已基本實現，未來繼續降價的可能性不大。」

陶琳當時還表示，電動車的價格與成本相關，受到原料成本以及電動車零部件成本價格因素影響，「如果未來原料或者零部件價格出現上漲，特斯拉的電動車也不是沒有漲價的可能」。

不料，三天後，特斯拉就宣布大降價。

網路財經媒體「華爾街見聞」指出，實際上，特斯拉之前在中國地區就已連番降價，最近一次是去年10月13日，當時特斯拉Model S長續航版和高性能版均降價人民幣2.3萬元，起售價分別為73.39萬元和83.39萬元。

報導稱，特斯拉接連調價，一方面是因在中國實現國產化。興業證券曾測算，中國國產Model 3有能力降至人民幣22萬至23萬元。

另一方面，目前中國新能源汽車市場競爭激烈。面對蔚來、小鵬、理想等本土新能源車廠的強力競爭，特斯拉不得不嚴陣以待。

特斯拉 人民幣 中國

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