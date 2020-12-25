受北京壓力 蘋果中國下架數千款遊戲App

蘋果公司受中國政府壓力，將刪除數千遊戲應用。圖為上海的蘋果公司辦公室對媒體展示，並讓民民眾體驗新產品。(路透資料照片)

中國 政府近來大刀闊斧打擊未獲監管機關許可的遊戲App ，蘋果 公司（Apple Inc.）在中國的平台也正下架數千款遊戲App，這突顯出蘋果的業務極易受到政府施壓影響。

中央社引述「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，一份備忘錄指出，iPhone製造商蘋果公司本月警告中國遊戲開發商，更多付費遊戲App可能將從蘋果商店下架。蘋果今年稍早已在中國版平台撤下數千款類似的App。

中國政府4年前開始要求電玩遊戲在發行前必須獲得許可，但開發商能在蘋果的應用商店中規避這項要求。蘋果並未解釋這個漏洞存在的原因，也沒有說明為何今年開始防堵這個漏洞。外國軟體開發商感嘆這樣的變化，因為他們的遊戲在中國很難獲得批准。

在蘋果下架更多遊戲App之際，北京當局正在加大力道進行網路監管且加強內容控制及審查，其中包括要求Tripadvisor和其他100多款App從中國的蘋果商店下架。

中國監管單位說上述App違法，但沒說明這些大多出自中國開發人員的應用程式何罪之有。Tripadvisor、中央網絡安全和信息化委員會辦公室及國家廣播電視總局皆未回應記者置評要求。

「華爾街日報」報導指出，蘋果應用商店在中國受到的嚴格審查，突顯這家總部位於加州的公司必須在吸引中國消費者和滿足官方要求之間達到微妙平衡。

蘋果本月稍早在一份備忘錄中告訴開發商，付費遊戲和支援App內購買功能的遊戲必須在12月31日之前提交政府許可證明。

諮詢公司ChinaInApp執行長畢紹普（Rich Bishop）表示：「據我們所知，實際上只有一小部分遊戲能夠獲得許可。」

他還說，中國與美國和其他國家之間的貿易緊張局勢，使外國開發商拿到許可證變得更加困難。

根據追蹤全球App業務的Sensor Tower，蘋果的中國應用商店2019年有27萬2000款遊戲。到了2020年，至少刪除9萬4000款遊戲，遠遠超過2019年下架的2萬5000款。

報導也指出，蘋果中國商店的遊戲營收成長似乎也已放緩。Sensor Tower公司估計，截至今年11月，蘋果公司在中國市場的遊戲收入成長14%，達到130億美元，2019年同期則成長了21%。

批評人士對於蘋果遵守中國部分要求的決定提出質疑，認為這跟蘋果執行長庫克（Tim Cook）宣稱支持言論自由、隱私權和人權的主張背道而馳。