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時速350公里！ 高鐵貨運列車唐山下線

記者賴錦宏／綜合報導
中國首列貨運高鐵車組唐山下線，時速可達350公里。（取材自澎湃新聞）
中國首列貨運高鐵車組唐山下線，時速可達350公里。（取材自澎湃新聞）

中國首列時速350公里高速貨運動車組23日在河北唐山正式下線。該車可滿足最多1500公里距離的中長途快速貨運需求，是全球首列實現該時速的高鐵貨運列車。

據澎湃新聞報導，該項目是中國科技部重點研發計畫「先進軌道交通」專項支持，由中國中車旗下中車唐山機車公司牽頭而成，研發三年多。該列高速貨運動車組具中華鱘骨骼仿生形車頭，車身顏色由銀、白、紅三色組成，每節車廂側面均有2.9米寬、全球最大開度的裝載門，這為與普通客運動車組最顯著的不同。

中國中車指出，高速貨運動車組具四項優勢。首先是，其突破承載系統、走行系統、智能化裝卸設備、快速裝卸等多項軌道交通貨運快速化關鍵技術，首創高速貨運列車大開度裝載門、標準集裝器譜系化產品及模塊化貨運專用地板等全系列裝卸設備，使裝卸作業效率獲得顯著提升，並實現大載重、大容積、快速裝卸及貨物在途管理。

其次，透過大數據分析、雲端虛擬配載、精準重量控制和遺傳算法等技術，高速貨運動車組實現貨物的智能配載和車輛負載的合理分配，並透過無載波脈衝通信（UWB）技術、移動數據網絡及北斗衛星導航技術實現貨物的精準識別、精確定位和貨物信息的車地交互。同時，其滿足600至1500公里距離中長途快速貨運需求，具有運輸時效性高、運營頻次多、運輸成本低以及全天候運行等優勢。

再者，高速貨運動車組外皮採用環保水性漆，沒有刺激性氣味及汙染，對人體和環境均無危害，且表面細膩、美觀，硬度高、易清潔。動車組同時設置智能火災報警系統，應用多種防火阻燃新材料、新技術，而貨倉區採用新型膨脹型防火塗層，防火層的壽命可達逾10年。

最後，相較於航空、公路運輸，高速貨運動車組受環境因素影響較小，可適應攝氏-25度至40度的環境溫度，動力配置為4動4拖8輛編組，載重不少於110噸，載貨容積不少於800m，載貨空間利用率≥85%，1500公里的距離5小時內便可到達。同時，由於採用中華鱘骨骼線形的仿生設計，其車頭長細比得以增大，經風洞試驗證明，該頭型相較於既有車型大幅降低了運行阻力，貨物單位重量能耗僅為飛機的8%。

中國首列貨運高鐵車組，首創高速貨運列車大開度裝載門。（取材自澎湃新聞）
中國首列貨運高鐵車組，首創高速貨運列車大開度裝載門。（取材自澎湃新聞）

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