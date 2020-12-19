台首樁「金金併」富邦金要併日盛金

富邦金融控股公司18日召開董事會，通過以新台幣每股13.0元公開收購日盛金融控股公司在外流通之超過50%股權。(富邦金控提供)

富邦金18日召開董事會，通過以每股13元(新台幣，以下同)公開收購日盛金在外流通之超過50%股權，最終目標為取得100%股權，估計總金額為245.26億元~490.42億元(約8.7~17.3億美元)，為台灣 首樁「金金併」案例。

公開收購期間將自2020年12月22日至2021年2月1日止，日盛金18日收盤價為10.95元，亦即還有18.72%套利空間。

金管會已於17日核准投資 ，金管會銀行局長莊琇媛18日晚間表示，富邦金符合「民營金金併」的條件，被問到是否樂見其成，她說：「希望富邦金能按照提出後續財務規畫進行，既然金管會准了，當然希望會成功」。銀行局也會持續關注其末來籌資、財務情況。

富邦金控董事長蔡明興表示，日盛金專精於證券 、期貨、銀行業務，為規模小而穩健的金控公司。如本案順利完成公開收購及整併，將有助富邦金控擴增證券及銀行業務規模，提供客戶更多元產品及便捷金融服務，持續朝「成為亞洲一流金融機構」之願景邁進。

富邦金總座韓蔚廷晚間召開記者會表示，此次收購價相對於日盛金過去一個月均價（20個交易日），溢價率24.8%。截至9月底股價淨值比約1.05倍（截9月底的淨值為12.46元），相信會提供日盛金控股東實現投資獲利的機會。他有信心可以完成此次收購，希望做到大股東、員工、客戶三贏的局面，目前日盛金3000多名的員工權益會依法給予保障。

至於市場關注的合併綜效，韓蔚廷說，目前日盛金資產約3000多億元，資產增加不多，但北富銀有135個據點加上日盛銀44個據點，合併後有179個據點，將高居民營銀行之冠。

目前富邦證市占率排第三，加上日盛證後市占一舉提高至9%，跟第二名將在伯仲之間。內部精算這些綜合若能發揮，整體可提升股東報酬率。日盛證與銀行目前有130萬客戶。此次公開收購採二階段，第一階段最低收購數量為188萬6,603張，超過日盛金控已發行普通股股份總數50%；第二階段最高收購數量為377萬2,452張，二階段合計金額將達到490.42億元。