我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

台首樁「金金併」富邦金要併日盛金

記者葉憶如／綜合報導
富邦金融控股公司18日召開董事會，通過以新台幣每股13.0元公開收購日盛金融控股公司在外流通之超過50%股權。(富邦金控提供)
富邦金融控股公司18日召開董事會，通過以新台幣每股13.0元公開收購日盛金融控股公司在外流通之超過50%股權。(富邦金控提供)

富邦金18日召開董事會，通過以每股13元(新台幣，以下同)公開收購日盛金在外流通之超過50%股權，最終目標為取得100%股權，估計總金額為245.26億元~490.42億元(約8.7~17.3億美元)，為台灣首樁「金金併」案例。

公開收購期間將自2020年12月22日至2021年2月1日止，日盛金18日收盤價為10.95元，亦即還有18.72%套利空間。

金管會已於17日核准投資，金管會銀行局長莊琇媛18日晚間表示，富邦金符合「民營金金併」的條件，被問到是否樂見其成，她說：「希望富邦金能按照提出後續財務規畫進行，既然金管會准了，當然希望會成功」。銀行局也會持續關注其末來籌資、財務情況。

富邦金控董事長蔡明興表示，日盛金專精於證券、期貨、銀行業務，為規模小而穩健的金控公司。如本案順利完成公開收購及整併，將有助富邦金控擴增證券及銀行業務規模，提供客戶更多元產品及便捷金融服務，持續朝「成為亞洲一流金融機構」之願景邁進。

富邦金總座韓蔚廷晚間召開記者會表示，此次收購價相對於日盛金過去一個月均價（20個交易日），溢價率24.8%。截至9月底股價淨值比約1.05倍（截9月底的淨值為12.46元），相信會提供日盛金控股東實現投資獲利的機會。他有信心可以完成此次收購，希望做到大股東、員工、客戶三贏的局面，目前日盛金3000多名的員工權益會依法給予保障。

至於市場關注的合併綜效，韓蔚廷說，目前日盛金資產約3000多億元，資產增加不多，但北富銀有135個據點加上日盛銀44個據點，合併後有179個據點，將高居民營銀行之冠。

目前富邦證市占率排第三，加上日盛證後市占一舉提高至9%，跟第二名將在伯仲之間。內部精算這些綜合若能發揮，整體可提升股東報酬率。日盛證與銀行目前有130萬客戶。此次公開收購採二階段，第一階段最低收購數量為188萬6,603張，超過日盛金控已發行普通股股份總數50%；第二階段最高收購數量為377萬2,452張，二階段合計金額將達到490.42億元。

投資 證券 台灣

上一則

「炒股不如買基金」中國新基金今年募資金額破紀錄

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

涉內幕交易獲利逾90萬 法拉盛華男恐囚20年

涉內幕交易獲利逾90萬 法拉盛華男恐囚20年
瑞幸涉欺詐案 1.8億美元和解

瑞幸涉欺詐案 1.8億美元和解
財經簡訊

財經簡訊
MSCI部分指數將剔除十檔中概股 中芯、海康威視受衝擊

MSCI部分指數將剔除十檔中概股 中芯、海康威視受衝擊

熱門新聞

美國總統當選人拜登（左）或許可從現任總統川普這四年來的經濟教訓中，得到一些啟發。美聯社

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

2020-12-17 09:39
愛迪達2006年以30億歐元（36億美元）買下Reebok。（美聯社）

當年花36億買下…Adidas考慮賣掉Reebok 原因曝光

2020-12-15 03:35
分析師估計，輝瑞和莫德納這兩家生產新冠疫苗的廠商，光是明年就將有320億美元疫苗收入進帳。 路透

大發疫苗財 輝瑞、莫德納光明年就估有320億美元入袋

2020-12-12 10:55
美國散戶對今年股市漲勢的掌握，比華爾街的交易員還好。 美聯社

人人是股神！美國散戶今年投資表現大勝專業投資人

2020-12-18 13:13
疫情揮之不去，專家建議應備妥罐頭湯品等食品因應。(路透資料照片)

居家避疫囤糧 8大食物優先備庫存

2020-12-14 02:00
美股14日早盤上漲近200點。美聯社

新一輪紓困方案公布在即 美股道瓊早盤漲近200點

2020-12-14 09:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人
「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的

「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的
快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩

快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩