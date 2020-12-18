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鴻海印度製造 加碼3.3億美元

記者蕭君暉／台北18日電
鴻海董事長劉揚偉。（本報資料照片）
鴻海董事長劉揚偉。（本報資料照片）

鴻海將在印度展開高階iPhone組裝計畫。印度媒體報導，印度工業部批准鴻海六年投資250億盧比（約新3.3億美元）開發計畫，並取得30.83英畝的土地，將在印度泰米爾那都州（Tamil Nadu）首府清奈，興建1.95萬名員工居住的宿舍，蘋果公司將透過鴻海當地的子公司，在印度組裝高階iPhone。

鴻海昨日不評論市場與媒體傳聞，強調相關投資訊息，依公告為主。據了解，此案主要是當地政府投資興建，鴻海將租用，以因應當地業務未來可能持續拓展。

新印度快報指出，鴻海在印度維達貝工業園區取得30.83英畝的土地，用來興建1.95萬名員工居住的宿舍，而且印度工業部在此之前也通過鴻海的開發計畫，主要是六年內投資250億盧比的興建計畫，將為當地提供2.5萬個工作機會。

工業園區發言人表示，鴻海為員工提供宿舍是一項激勵措施，目的是為員工提供負擔得起的租金住宿和配套的基礎設施，未來宿舍將由13個街區組成，每個高樓都將有十層，包括公用設施和設備，例如飲用水供應、雨水排放、廢物管理、雨水收集和太陽能利用等。

此外，員工宿舍還計劃提供羽毛球和排球場等戶外活動設施，並將設有藥房、購物中心和超市，總計分為兩個階段進行，第一階段預計在2023年3月完成，包括七個街區的住宅大樓和兩個街區的商業大樓及其他公用設施，第二階段則將包括六個街區的企業大樓，並將在2024年3月完成。

外電報導，蘋果公司透過鴻海印度當地的子公司，組裝高階iPhone，早已取得工業園區150英畝的土地，並在今年2月開始生產。外電報導，鴻海為在印度啟動擴產組裝高階iPhone的計畫，已在印度投資至少10億美元，並獲得當地政府支持。

外電之前報導，鴻海今年已經在清奈生產iPhone 11，顯示蘋果正擴大印度市場布局，隨著iPhone 12新機在今年發表，未來iPhone 12是否會變成印度製造，外界正密切關注。

印度 鴻海 iPhone

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