央行放升 台幣27字頭年底見？

新台幣強勢升值，今年9月初匯價還在28.9價位，在熱錢不斷湧入下，11日升抵28.44元，創下近23年半新高。（本報資料照片）

新台幣28元大關面臨失守危機。在出口商賣匯潮與外資匯入「內外夾擊」下，中央銀行昨天再度鬆手，盤中匯價最多升值3點45角，最高升抵28點161元；尾盤央行 進場調節，但仍收在28.44元，終場升值6.6分，創下近23年半新高。

新台幣匯率 升破28.5元後勢如破竹、銀行主管說，「現在市場的預期心理很濃厚，新台幣匯率很可能會升到27字頭，所以投資人反而不進場買美元 了，甚至還有人把美元拿出來賣，深怕未來會愈來愈不值錢。」

回顧去年底，新台幣匯率以30.106元封關，今年以來，新台幣匯率接連飛越29.5、29、28.5元關卡，如今就連28元也岌岌可危；截至昨日，新台幣匯率今年累計升值1.666元，升幅為5.86%。

不過，若進一步比較主要亞幣走勢，人民幣今年以來強升6.5%，韓元也升值5.9%，升幅均領先新台幣。

匯銀主管說，央行若執意守匯，就必須買進大量美元，將引發台灣資金四溢的副作用，近期幾度放手讓匯價升值，與其說擋不住，不如說，新台幣等亞幣看漲已是大勢所趨。

相較於央行先前在28.5元鎮守許久，新台幣匯率闖破此一「彭淮南防線」後不斷退守，即將面臨28元整數關卡保衛戰；匯銀主管認為，年底向來是出口商拋匯旺季，出口商的沉重賣壓將推升新台幣匯率，使匯率易升難貶，27字頭匯價，年底前有機會看得到。