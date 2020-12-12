我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1584萬 加州破151萬例

避免政府缺錢關門 川普簽署一周臨時預算案

「盲盒第一股」泡泡瑪特在港上市 首日大漲79%

記者李仲維／綜合報導

頂著「盲盒第一股」光環的泡泡瑪特11日在港交所上市，開盤一度漲逾110%，券商分析認為，潮流玩具市場未來五年預計增速29.8%，處於高速增長，超過晶片行業未來增速。

泡泡瑪特股價昨收港幣69元（約8.9美元），漲幅79.2%，市值達港幣953.3億元（約123億美元）。值得注意是，12月10日晚間泡泡瑪特暗盤暴漲逾100%，最高達港幣79.6元（約10.2美元），市場估泡泡瑪特市值有望上攻港幣千億元。

泡泡瑪特曾於2017年1月25日在新三板掛牌，但2014年至2016年連續三年虧損，於2019年4月2日摘牌。泡泡瑪特當時回應稱，退市是為了提升公司決策效率，降低成本，促進公司更好發展。今年6月1日，泡泡瑪特向港交所遞交招股書。

招股書顯示，2017年至2019年，泡泡瑪特的營收人民幣1.58億元（約2413萬美元）增長至人民幣16.8億元（約2.5億美元），最近兩年營收增幅分別高達225%、227%。此外，淨利分別為156萬元、9,952萬元、4.5億元，三年淨利增幅高達289倍。

泡泡瑪特12月10日公告，將香港IPO發行價定為每股港幣38.5元，將籌資港幣50.3億元。

泡泡瑪特創辦人、CEO王寧昨在敲鐘儀式上表示，我們開創了一個品類、一個行業，打造了一個關於潮流玩具的生態體系，讓一代年輕人了解到什麼是潮玩，並在這個時代留下關於潮流玩具的文化印跡。

浙商證券表示，中國潮玩文化興起，市場空間廣闊。泡泡瑪特是行業內潮流玩具全產業鏈一體化平台的翹楚，產業鏈深度覆蓋包括上游的IP培育、中游的IP營運、下游的IP變現。

美元 人民幣 營收

上一則

財經簡訊

下一則

紓困前景不明 史指中止連2周升勢

延伸閱讀

Snowflake股價三個月漲200%

Snowflake股價三個月漲200%
大漲之後 Palantir可暫時獲利出場

大漲之後 Palantir可暫時獲利出場
DoorDash、C3.ai、PubMatic同日IPO 股價均大漲

DoorDash、C3.ai、PubMatic同日IPO 股價均大漲
路透：全球股市出現「短線賣出」信號

路透：全球股市出現「短線賣出」信號

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克。美聯社

放空特斯拉下場？賠的錢超過美國航空業總虧損

2020-12-05 07:40

房價漲速 創泡沫時期來最快

2020-12-10 18:32
美國11月非農就業數據遠遜預期，圖為在舊金山CVS藥房外張貼的徵才訊息。美聯社

美就業數據半年來最差！經濟學家：就業成長已嚴重放緩

2020-12-04 11:28
摩機大通告誡投資人小心「熱門交易」的風險。（美聯社）

你投入這些熱門交易了嗎？摩根大通警告：注意避險

2020-12-07 01:19
股市在觸及盤中歷史高點後下跌，因科技股陷入掙扎。蘋果是表現最差的道指成分股之一，下跌2.09%。美聯社

紓困談判觸礁 科技股陷掙扎 道指由升轉跌

2020-12-09 16:32

AMD今年漲1倍 明年升勢不減

2020-12-04 18:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？
買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃

買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃
最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎
延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐
戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益