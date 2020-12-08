全球晶圓代工產能 台積稱冠、聯電第3

集邦科技（TrendForce）旗下拓墣產業研究院7日發布報告指出，第4季全球晶圓代工廠產能持續滿載，前十大業者單季營收 將超過217億美元，年成長18%，預估台積電 第4季市占率可望達55.6%，穩居龍頭，聯電則可望超越格芯（GlobalFoundries），躍居第三大廠，居台積電、三星之後。

集邦認為，受惠5G手機、高速運算（HPC）晶片需求驅動，台積電7奈米製程營收持續成長，加上自第3季起已計入5奈米製程營收，以及16奈米至45奈米製程需求同步回溫，推升台積電第4季營收可望再創單季新高，年成長約21%。

拓墣預估，隨著營收規模擴大，今年第4季台積電市占率將達55.6%，穩居全球晶圓代工龍頭地位。

聯電方面，由於驅動IC、電源管理IC、射頻（RF）、物聯網（IoT）應用等代工訂單持續湧入，8吋晶圓產能滿載，確立其漲價態勢，加上28奈米製程持續完成客戶的設計定案，後續穩定下線生產，預估第4季28奈米及以下製程營收年成長率可達60%，整體營收年成長率估達13%。

拓墣推估，聯電第4季營收將達15.69億美元，年增13%，市占率約6.9%，超越格芯（市占6.6%），躍居全球第三位。

此外，台積電將在美國亞利桑那州投資 35億美元，興建12吋晶圓廠，投審會7日表示，有收到台積電投資申請案件，目前正在審查中，最快年底將通過，有望成為史上第二大規模的台資海外投資案。

據投審會統計，台資海外投資併購最高金額是2012年聯發科併購新加坡商晨星半導體，金額約38億美元。第三大投資案是2016年震驚業界的「鴻夏戀」，鴻海以3888億日圓（約34億美元）併購夏普，取得66%股權。