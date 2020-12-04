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「大到不能倒？」 中銀行將被嚴管

記者戴瑞芬／綜合報導

中國人民銀行、銀保監會3日發布《系統重要性銀行評估辦法》，建立系統重要性銀行評估與識別機制。辦法上路後，人行後續將每年發布系統重要性銀行名單，對系統重要性銀行進行差異化監管。顯示中國官方將嚴管「大到不能倒」的系統重要性銀行。

所謂「系統重要性銀行」是指業務規模大、業務複雜程度高，一旦發生風險事件將給地區或全球金融體系帶來衝擊的金融機構。

全球金融危機後，G20達成共識，要強化對系統重要性金融機構的監管，防範「大到不能倒」引發金融風險。G20 設立的金融穩定理事會（FSB），在今年11月更新全球系統重要性銀行（G-SIBs）名單，其中，中國的國有四大行均名列其中。此外，交行、招行、興業、浦發、中信、光大、民生、平安、廣發、華夏銀行以及北京銀行、上海銀行等12家銀行也進入全球系統重要性銀行後續參考評估範圍。

人行、銀保監會發布《系統重要性銀行評估辦法》，建立系統重要性銀行評估與識別機制，後續每年將發布系統重要性銀行名單。由於中國金融體系以間接融資為主，銀行規模體量大，且跨區域、跨行業的情況較多，因此，辦法中對系統重要性銀行的閾值從300分下調到100分，這意味今後入選系統重要性銀行的數量會進一步擴大。

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