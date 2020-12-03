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小米現金增資發債 備40億美元銀彈

記者林宸誼／綜合報導

小米為搶攻明年智慧手機市占率已在籌備銀彈，2日宣布將辦理現金增資及可轉換公司債合計募資高達40億美元

小米強調，集資所得款項擬用於增加營運資金擴大業務、增加主要市占及投資戰略生態系統等。

小米將辦理現金增資10億股，約占總發行量的4%，每股價格約港幣23.7元，募資約31億美元，並發行可轉換公司債募資8.8億美元，由於現增價較前一交易日折價9.4%，導致小米股價2日大跌7%，收在港幣24.3元。

綜合多家媒體分析，小米第3季財報顯示，公司現金及約當現金高達人民幣303億元（約46.14億美元），小米其實不缺錢，應該是為搶市占率，才大量儲備資金，尤其小米從年初至今累計已飆漲143%，此時募資對公司最有利。

中泰國際分析師秦越認為，從今年第3季小米的表現來看，市場競爭力正在大幅提升，選在此時融資有助鞏固競爭地位。

騰訊科技報導，有知情人士透露，小米已預訂明年高達2.4億支手機零組件，超過了近三年蘋果、華為的平均年出貨量，與去年華為的2.4億支出貨量相當。

小米開店需要大量資金，小米副總裁盧偉冰日前表示， 一年內小米之家要開到全大陸每個縣城，目前小米之家在中國門市數量為520多家，中國共有2844個縣城，未來一年內，小米之家門市數量將至少在前十年的基礎上翻五倍還多。

小米 美元 中國

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