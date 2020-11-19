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新台幣升勢擋不住 破28.8元關卡

記者楊筱筠／綜合報導

新台幣強勢時代來臨，央行擋不住，新台幣18日收在28.758元，升值5.7分，寫下九年四個多月高價，並升破28.8元整數關卡，前波高點為2011年7月4日的28.752元。

匯銀主管指出，外資偏匯入，台股行情吸引資金，加以出口商拋匯等多重力道，新台幣短線很難回頭，即便回貶，估計也只是小幅盤整、估區間在在28.8元上下，升值格局未變。

「老大有在守」，匯銀主管指出，包含18日在內，新台幣連3個交易日升值最高匯價落在28.5元、盤中最高升值3.15角，如果按外資匯入及出口商拋匯力道，新台升值幅度應不只如此，看得出央行盤中持續關切，不希望盤中實質交易價升破28.5元，加以尾盤例行調節收回大部分升值幅度，18日終場升值5.7分收在28.758元，總成交量14.29億美元

亞幣18日也多走升，其中日圓升值0.57%最強，馬來西亞幣升值0.48%、星幣升值0.33%、韓元升值0.25%、人民幣升值0.24%、菲律賓披索升值0.21%，新台幣升值0.2%不算過強。泰銖則貶值0.33%。

央行臉書18日再度說明新台幣對美元升值升幅並非亞幣最強。今年統計至18日止，新台幣對美元升值4.69%，升幅小於人民幣、歐元、菲律賓幣及韓元等，且今年以來台灣出口表現多優於其他亞洲國家。

匯銀主管認為，亞幣走升態度並未減緩，人民幣強勢升值，假設外資持續匯入，新台幣很難獨善其身。

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