德媒：德國網路商 放棄華為5G設備

據德國 《星期日世界報》報導，在接下來的不久的時間裡，德國各大移動網路服務提供商將陸續放棄在核心網中使用華為 的5G 設備。這意味著德國會徹底放棄華為的5G技術嗎？

如果報導屬實，就意味著德國政府官方雖然沒有像美國及其部分盟國一樣宣布禁用華為5G設備，但各大網路提供商自己已經做出了在構建核心網時拋棄華為5G技術的決定。

另據《星期日世界報》報導，華為在德國的5G核心網路中將不再扮演任何角色。雖然與此相關的討論正在德國的政治層面上展開，但是各大網路運營方已經各自做出了決定。

報導稱，已經掌握的消息顯示德國沃達豐（Vodafone）集團已經徹底去除了移動通訊核心網路中的華為設備和技術。同時根據德國電信總裁赫特格斯(Tim Hottges)的表態，該公司將於2020年年底前完成這一步。

《星期日世界報》指出，沃達豐和德國電信在核心移動網路中全面放棄華為的同時，德國另一大電信公司Telefonica的核心網路中仍然使用了華為的設備和技術。但是該公司將於2021年啟動自身的獨立5G系統，而提供核心網路技術將不再是華為，而是其瑞典的競爭者愛立信。

根據德國統計網站Statista的數據，沃達豐、德國電信和Telefonica目前在德國移動通訊領域的市場份額接近100%。

德國之聲中文網報導，仔細觀察，會發現《星期日世界報》報導的消息其實並不新。在過去一年多有關華為的爭議中，德國各大電信運營商就一直強調，華為的設備原則上主要運用於外周網(比如移動基站)，在核心網中很少使用。《星期日世界報》的報道只是更加明確了德國核心移動網路徹底告別華為技術的時間表。華為德國公關部主任宋可騰(Carsten Senz)確認了這一說法，指出之前華為在德國就沒有參與核心網路的構建。

華為曾向德國之聲表示，該公司向全球各國提供的5G技術大多被用在移動通訊基站和天線發射裝備，不涉及到數據的存儲和處理，所以不涉及所謂數據安全和間諜的問題。