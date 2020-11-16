人民幣國際化 中國六部委合擊

加快人民幣 國際化，中國 人民銀行表示，已聯合國家發改委、商務部、國資委等六部委制定《關於進一步優化跨境人民幣政策支持穩外貿穩外資的通知》，政策文件將很快推出，進一步便利人民幣跨境使用。

新華社報導，人行副行長、外匯局局長潘功勝釋出政策信號，人行下一步將繼續堅持市場驅動和企業自主選擇，持續優化人民幣跨境使用的政策環境，提高人民幣跨境及離岸清算效率。

人行等六部委《關於進一步優化跨境人民幣政策支持穩外貿穩外資的通知》政策文件將很快推出，將進一步推進人民幣跨境使用，助力進出口企業節約匯兌成本；市場資產多元化配置，更拓寬投融資通路，擴大人民幣的國際話語權。

報導指出，中國「十四五」規畫建議提出，穩慎推進人民幣國際化，完善人民幣跨境使用政策環境，將是部署「十四五」時期貨幣 政策工作重點。

人行表示，將再推動金融市場對外開放，大力發展離岸人民幣市場。涉及在岸人民幣金融市場的開放，提高離岸人民幣金融市場的容量和深度等兩方面。今年以來，企業跨境人民幣結算量快速增長。人民幣已是中國第二大跨境支付貨幣，人民幣跨境收付占中國本外幣跨境收付比例超過三分之一。