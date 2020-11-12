中國祭出反壟斷 電商股「嚇」跌

中國頒布最新的規定草案，引發阿里巴巴集團和騰訊控股的ADR重挫。（路透）

雙11前夕，中國 頒布新規將對平台經濟施加更嚴格監管，電商 巨頭股價 11日經歷「黑色雙11」，龍頭股阿里巴巴在港股大跌9.8%至兩個半月低點；京東跌近8%為逾一個月最低。

中國電商股價11日集體「嚇」跌，騰訊港股下跌7.3%，為近半個月低點。美團股價跌破港幣300元關口，收跌9.6%。10日美股，多家中國電商股下跌，其中，拼多多跌2.8%，京東跌5.6%，美股阿里巴巴下跌8.2%。僅僅兩個交易日，三大電商在美股市值就蒸發1234億美元。

界面新聞報導，中國市場監管總局10日發布「關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）」，平台經濟領域壟斷協議主要是指平台經營者、平台內經營者排除、限制競爭的協議、決定或者其他協同行為。意味著阿里巴巴、騰訊、美團等互聯網巨頭將面臨更加嚴格的監管。

其中，首次確定擬將「二選一」定義為濫用市場支配地位、構成限定交易行為，將「大數據殺熟」定義為濫用市場支配地位、實施差別待遇。這是繼汽車業、原料藥領域，又一重點領域將有專門的反壟斷指南。

另據美國之音報導，觀察人士認為，中國的這批網路巨頭在大體順風順水發展數十年後目前正面臨著一個重大的轉折。中南海在海內外局勢發生「百年大變局」之下對中國的發展戰略作出重大調整，把發展重點從擴大出口轉變為擴大內需。這一調整使電商巨頭們逐步失去政府的政策扶持，並正在成為反壟斷的對象。

華爾街日報報導稱，北京對經濟權利日益集中到網路巨頭的不安情緒是當局最近採取相關措施的一個因素。但這些巨頭的壟斷地位在實際上也確實造成了許多社會和經濟問題。例如，螞蟻金服在自己的平台上輕鬆而快速地發放貸款就可能給金融系統帶來系統性風險。

報導說，這對長期受到市場吹捧的網路巨頭來說確實是一個壞消息。