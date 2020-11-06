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上海進博會 首現「展蟲」偷渡賣貨

記者戴瑞芬/上海5日電
進博會境外食品展區，被「展蟲」冒名參展設攤，擺賣內蒙草原牛肉、新疆核桃等，甚至出現補腎丸、草藥等，魚目混珠。（記者戴瑞芬/攝影）
進博會境外食品展區，被「展蟲」冒名參展設攤，擺賣內蒙草原牛肉、新疆核桃等，甚至出現補腎丸、草藥等，魚目混珠。（記者戴瑞芬/攝影）

中國國際進口博覽會5日登場，儘管主辦單位號稱今年展覽規模超過去年，且世界500強和龍頭企業參展數量不輸往年規模，但會展現場卻有「展蟲」現身。在紐西蘭等境外食品展區，甚至參展家數有限的台灣展區，都有「展蟲」冒名參展設攤，販賣大陸本土的內蒙草原牛肉、新疆核桃等農產品，甚至出現補腎丸、草藥等，與會展主題明顯不符的商品。

進博會今年展會面積廣達36萬平方公尺，強調儘管受新冠疫情衝擊，但規模不縮水。不過實際走訪歷屆人氣最高，攤位總數也最多的食品展區，美中不足的是，不時能發現「展蟲」偷渡賣貨，這是進博會舉辦三年來，首次出現「展蟲」蹤跡。

包括內蒙草原牛肉、手撕犛牛肉乾、新疆葡萄乾、核桃、海南榴槤果乾等大陸地方特產，竟偷渡到紐西蘭專區等境外展區擺攤開賣，甚至還有補腎丸、石斛乾等中草藥，就地秤斤論兩賣。

展會專業人士指出，「展蟲」現蹤，可見展會監管百密一疏，但這是大陸向國際宣示開放市場、擴大進口的主場經貿外交，理應不能放水縱容。

何況進博會標榜的是會後溢出效應，參展商著重的不在現場交易，而是找市場代理商，建立貿易常態化的後續接單。一旦讓「展蟲」搶入趁機發財，已經本末倒置。

甚至連台灣專區也出現不少「展蟲」，今年從台灣境外登陸參展廠家不到十家，雖然台灣專區規模較歷年不縮水，但卻被掛羊頭賣狗肉。有台灣參展廠商就說，「台灣展區為什麼出現這麼多家藥材？」「台灣並沒有犛牛肉、補腎丸產品，為什麼要穿插在一起？大家都以為是台灣招的。」

除了首現「展蟲」，今年進博會為了防疫，不但走道特別加寬，展攤安排也有別於歷年和國際展會慣例，標準攤都採單面獨立展示，不再前後相連設攤，參展廠商評估，今年進博會展場面積不小，但攤位數卻沒有歷年多。

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