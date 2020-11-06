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小米拚研發 增聘5000名工程師

記者林宸誼／綜合報導
小米董事長雷軍宣布增聘5000工程師 。（路透）
小米董事長雷軍宣布增聘5000工程師 。（路透）

小米集團5日舉行開發者大會，董事長雷軍透露，明年將增聘5000名工程師，將使工程師人數成長五成，招募範圍涉及相機、5G及大數據等十個領域。

澎湃新聞報導，雷軍指出，小米目前研發團隊超過1萬人，而小米工程師招募的十個重點領域分別是相機影像、螢幕顯示、快速充電/無線充電、IoT平台及連接、AI及語音智慧交互、5G6G通訊標準、大數據及雲服務、音訊、信息化及流程管理系統、智慧製造裝備及系統集成。

根據小米財報，2019年小米的研發投入為人民幣75億元（約11.3億美元），比2018年成長30%，預計今年研發投入將達到人民幣100億元（約15.1億美元），年增33%。

在IDC、Canalys和Counterpoint等市調機構發布的今年第3季全球智慧型手機市場報告中，小米手機出貨量均升至全球第三；2014年第3季小米也曾一度登上全球第三大手機廠，睽違六年，小米終於重返全球第三。

雷軍認為，小米回歸全球第三，是六年來積極補課、夯實基礎的成果，也是對小米技術實力最大的認可，同時也堅定了小米的決心，只有繼續死磕硬核科技（意指尖端科技），才能具備向頂峰衝刺的實力。

財新網指出，相機技術是各大手機廠競爭的焦點，也是小米手機技術研發的重點，雷軍談到，小米的相機組於2014年成立，最初是小米手機核心器件部下的一個組，2018年升格為一級部門，此後兩年內工程師團隊由122人擴張至850人，此外還有350名AI工程師。

雷軍並公布小米智慧製造下一步計畫，今年初，小米位於北京亦莊的智慧工廠一期已投入使用，目前正在規劃的二期規模將會比一期大上十倍，未來努力的方向是，整個工廠一個人都沒有，這是小米幫助整個製造業所做的工作。

小米 智慧型手機 人民幣

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