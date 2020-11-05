無論誰當選 台積鴻海在美布局不變

美國總統大選 結果仍未出爐，台灣科技大廠台積電 、鴻海4日重申，在美國布局計畫按照規劃如期進行，並未有新變化。

業界人士觀察，美國總統大選最終結果對各州實際政策推動的影響有限，就算亞利桑那州此次選舉人票由拜登拿下多數，但實際最終執行地方政策仍看州長與聯邦法規政策。據了解，美國政策最大轉折並加強對半導體產業招商引資是從去年12月開始，目前美國不論民主黨、共和黨對爭取半導體高科技產業到美國投資 都已凝聚共識。

選前兩黨合計28位眾議員已共同提出「CHIPS Act」法案，參議院和眾議院都有對應的振興美國半導體投資抵減的系列計畫，若政策與相關承諾持續落實也將有助於產業發展。

台積電在今年5月15日宣布在美國聯邦政府及亞利桑那州的共同理解和其支持下，有意在美國設立第二個生產基地。台積電高階主管看好，在聯邦政府與該州支持下，致力縮小設廠成本差距，在美相關布局有助擴展生態系統，就近服務客戶、吸引全球人才與維持領先。

台積電發言管道4日重申，「美國設廠計畫是以客戶需求為考量。」同時對於市場謠傳台積電原定召開的董事會恐因美國大選選情變化延後，台積電澄清，「董事會為內部例行會議，不受外部政治因素影響，將如既定規劃時程舉行。」

鴻海4日也強調，關於美國威州的投資案，持續與威州當局協商中，目前並沒有新的進度，希望美國大選之後，雙方可能有進一步的進展。鴻海董事長劉揚偉之前面對媒體詢問，鴻海在美國威州的投資案是否生變一事，他表示，生意端看市場需求，鴻海會隨時依據市場動態調整。

鴻海集團之前發布聲明指出，集團遵守既有合約規範，在美國威州於去年底即已聘用超過520名員工，並已在當地投資7.5億美元，且其中超過5億美元投入在威谷科技園區的建設。集團投資威州方向不變，也會與威州當局持續協商。